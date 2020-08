Carlo Conti svela il cast di Tale e quale show 2020 tra conferme e nuovi nomi

Si scaldano i motori in vista della prossima edizione di Tale e quale show. Il programma, che fa incassare sempre ottimi ascolti a Rai 1, andrà in onda in prime time al venerdì sera, come sempre. Si parte il 18 settembre 2020 con la prima puntata e pochi minuti fa, Carlo Conti ha ufficializzato via social, condividendo una storia, i nomi dei protagonisti di questa nuova edizione del talent. In questi giorni erano circolati diversi nomi, alcuni dei quali sono stati confermati. Sono 10 i concorrenti di questa edizione di Tale e quale show, 5 donne e 5 uomini. Non ci resta che scoprire chi saranno i concorrenti in gara per Tale e quale show 2020.

TALE E QUALE SHOW 2020: ECCO IL CAST UFFICIALE

Luca Ward, non ha di certo bisogno di presentazioni. Attore ma soprattutto doppiatore conosciuto in tutto il mondo, si cimenterà questa volta con il canto. Vedremo se la sua voce, inconfondibile, sarà in grado di offrire prestazioni da numero 1. Francesco Paolantoni, attore e comico, spesso presente nei programmi Rai, porterà una sana ventata di freschezza e allegria. Sergio Muniz, torna in tv dopo una lunga assenza e si cimenterà con il canto. Virginio, ex vincitore di Amici, di mestiere fa il cantante, ma come se la caverà vestendo i panni di altri colleghi?

Per Pago, Tale e quale show è il terzo programma televisivo ( anche se nel caso di Tale e quale, parliamo di talent) in un anno. Anche lui cantante e cantautore, come se la caverà con le imitazioni? Carmen Russo è uno dei pochi nomi che non era trapelato in queste ore. Sarà una bella sorpresa. Barbara Cola, voce inconfondibile e straordinaria bravura con il canto, dovrà essere brava a non farsi riconoscere e a entrare nel personaggio a cui darà la voce. Francesca Manzini ha partecipato nella passata stagione televisiva ad Amici Speciali e a quanto pare, ha una grande passione per l’arte in generale, sia essa musica o canto. Carolina Rey, inviata de La vita in diretta, sarà una scoperta. Giulia Sol ci piacerebbe dire di sapere chi sia, perdonerete quindi la nostra ignoranza…Possiamo dirvi, dopo aver fatto una ricerca su Google, che è una attrice, cantante e performer. Avremo modo a settembre di scoprirne il talento.

Carlo Conti svela il cast di Tale e quale show 2020 tra conferme e nuovi nomi ultima modifica: da