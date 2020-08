Doppio regalo per Danielle e Bobby dopo Matrimonio a prima vista Usa: presto la rivelazione sui social

Sta andando in onda in questi giorni su Real Time ( ed è on line su DPlay) la settima stagione di Matrimonio a prima vista Usa. In questa stagione stiamo conoscendo tre coppie, che vivono in Texas, alle prese con il matrimonio a prima vista! Tra loro ci sono anche Danielle e Bobby, che sin dal primo incontro, sono sembrati essere fatti l’uno per l’altro. I due hanno instaurato sin da subito un grande feeling, a dimostrazione di come la scienza con loro non abbia sbagliato. Accomunati dalla passione per i cani, Danielle e Bobby sono sembrati sin da subito una coppia più che affiatata!

Vi abbiamo già raccontato come è andata a finire tra Daniele e Bobby ma oggi vi parliamo anche di un’altra notizia che è arrivata qualche settimana fa dagli Usa. Bobby usa molto i social media e anche Danielle racconta alle 100mila persone che la seguono, quello che sta accadendo nella sua vita.

Non continuate a leggere se non amate gli spoiler

DANIELLE E BOBBY DOPO MATRIMONIO A PRIMA VISTA: IN ARRIVO IL SECONDO BEBE’

Le puntate di Matrimonio a prima vista sono state registrate nel 2018 e a due anni di distanza, possiamo dirvi che Danielle e Bobby sono più innamorati che mai, come vi avevamo già raccontato qualche settimana fa. Non solo, Bobby e Danielle hanno da subito allargato la famiglia, con la nascita di una bellissima bambina che ha un anno.

Bobby la mostra spesso orgogliosissimo sui social. Le sue giornate sono all’insegna della famiglia e della sua bambina, con la quale passa davvero moltissimo tempo…

Ma non finisce qui. Bobby e Danielle infatti qualche mese fa hanno annunciato di aspettare un secondo figlio. Per Olivia Nicole quindi un fratellino o una sorellina. 4 giorni fa Danielle ha spiegato che la prossima settimana conosceranno il sesso del bambino e potranno annunciarlo. Lo ha scritto su Instagram mostrando una foto del suo pancino che cresce!

“Siamo così fortunati da poter annunciare che siamo in grado di far crescere la nostra famiglia di uno in più”, è stato questo l’annuncio dato da Bobby sui social. “Olivia ha cambiato la nostra vita in tanti modi positivi e non vediamo l’ora di poterle dare un fratello” e infatti Danielle aspetta il suo secondo figlio, e la prossima settimana annuncerà sui social se si tratta di un maschietto o di una femminuccia.