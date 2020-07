Matrimonio a Prima vista Usa, Danielle e Bobby stanno ancora insieme?

Da martedì andrà in onda su Real Time una delle ultime edizioni di Matrimonio a prima vista Usa, quella ambientata in Texas. Tra i protagonisti di questa edizione, andata in onda in America nel 2018, ci sono stati sicuramente Danielle e Bobby. I due neo sposi sono sembrati sin da subito affiatatissimi: dalla grande passione per i cani al feeling fisico che hanno da subito instaurato, anche se con serenità senza fretta e costrizioni. La grande educazione di Bobby e il rispetto per le donne, hanno subito colpito Danielle che alla fine dell’edizione di Matrimonio a prima vista, non ha avuto difficoltà ad ammettere di essersi innamorata del marito che gli esperti hanno scelto per lei. Anche Bobby si è subito innamorato di quegli occhioni azzurri di sua moglie, una bellezza tipicamente americana, quella di Danielle che ha saputo conquistare il cuore del giovanissimo marito. I due, come vedremo alla fine di Matrimonio a prima vista, decideranno di restare sposati. Ma oggi, a due anni di distanza, stanno ancora insieme?

E adesso torniamo a Danielle e Bobby, i due stanno ancora insieme? Li avevamo lasciati nella puntata dedicata alla scelta, convinti di volerci provare, e dopo?

DANIELLE E BOBBY SONO ANCORA SPOSATI DUE ANNI DOPO ?

Danielle e Bobby non regaleranno particolari sorprese nel corso del programma; i due si troveranno da subito in sintonia. Decideranno di andare a vivere a casa di lui, prenderanno dei cani in affido, passione di Danielle…Anche i loro cani andranno da subito d’accordo e Bobby dimostrerà di essere anche un vero uomo di casa, non solo perchè capace di aggiustare tutto ma anche perchè a differenza della sua adorata mogliettina, sa anche cucinare!

Possiamo dirvi che Danielle e Bobby oggi, due anni dopo la fine del programma che vedremo la prossima settimana su Real Time, sono ancora sposati. Con loro quindi l’esperimento ha funzionato!

DOPO IL MATRIMONIO A PRIMA VISTA UNA BAMBINA!

Non solo, Danielle e Bobby hanno subito deciso di allargare la famiglia. Oggi hanno una bellissima bambina che rappresenta la dimostrazione di come il loro, sia stato davvero un grandissimo amore. Danielle non è molto attiva sui social ma invece Bobby, che ha oltre 80mila followers sui social, posta molte immagini della vita quotidiana e della bambina che dovrebbe avere circa un annetto e mezzo! Insomma i due hanno subito deciso di fare sul serio e hanno rinnovato le promesse arrivando persino a mettere in cantiere un figlio!

Queste le ultime news dagli Usa: Danielle e Bobby sono ancora felicemente sposati e neppure il covid 19 ha messo in crisi la loro unione, anzi!