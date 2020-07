Matrimonio a Prima vista Usa: Mia e Tristan sono rimasti sposati nonostante l’arresto?

Su Real Time sta per arrivare in questa calda estate, l’edizione di Matrimonio a Prima vista Usa andata in onda in America nel 2018. Sono passati due anni da quando il programma ha raccontato le storie delle tre coppie protagoniste e possiamo quindi dirvi anche che cosa è successo dopo la fine dello show. L’edizione italiana di Matrimonio a Prima vista ( che tornerà a settembre su Real Time), ha riscosso quest’anno un grandissimo successo ma possiamo dirvi che anche le coppie americane ne hanno combinate delle belle. In particolare Mia e Tristan sono stati assoluti protagonisti dell’edizione tutta texana del programma. Infatti Mia sarà la prima sposa di Matrimonio a prima vista a essere arrestata poche ore dopo il suo matrimonio.

Matrimonio a Prima vista Usa al momento è disponibile su DPlay mentre andrà in onda sulla tv in chiaro dal 14 luglio 2020 su Real Time. Noi lo abbiamo già visto e possiamo raccontarvi quello che è successo e come è finita tra le coppie protagoniste. Mia e Tristan sono rimasti sposati oppure hanno deciso di divorziare?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: MIA VIENE ARRESTATA CHE SHOCK!

L’edizione ambientata in Texas, di Matrimonio a Prima Vista Usa, ha lasciato i telespettatori sbalorditi. Mia e Tristan sono da subito sembrati una coppia più che affiatata, entrambi molto legati alla famiglia, entrambi ambiziosi, entrambi molto legati alla religione. Il loro rapporto però è stato messo in crisi sin da subito da una notizia scioccante. Mentre erano in aeroporto,in partenza per la luna di miele in Messico, Mia è stata arrestata. La notizia ha colto di sorpresa anche gli autori del programma che si sono subito messi a disposizione di Tristan per capire insieme a lui cosa stesse succedendo. Mia aveva la fedina penale pulita, gli autori e la produzione di Matrimonio a prima vista avevano controllato bene. Ma perchè Mia è stata arrestata? Tristan scoprirà presto che un ex di Mia l’ha denunciata per stalking. La vicenda si concluderà comunque in modo positivo perchè la persona che ha denunciato Mia, la ritirerà. La ragazza però racconterà una serie di cose non vere a Tristan e questo minerà il loro rapporto, la fiducia sarà uno degli ingredienti mancanti…

TRISTAN E MIA STANNO ANCORA INSIEME?

Sono passati due anni da quando Tristan e Mia avevano deciso di provarci, convinti di essere uniti da un sentimento molto forte. Ma a quanto pare, le cose non sono andate bene. Tristan Thompons oggi infatti sembra essere felice con un’altra donna al suo fianco. La prima foto in compagnia della sua nuova compagna sui social risale all’aprile del 2019 mentre non ci sono tracce di Mia sul suo Instagram. Anche Mia Bally è molto presente sui social, sicuramente più di Tristan. Per lei nessuna foto al fianco dell’ex marito ma di recente Mia, nel mese di luglio, ha pubblicato una foto con quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato…

Insomma con questa coppia l’esperimento non ha funzionato. Mia e Tristan ci hanno provato ma a quanto pare non erano fatti l’uno per l’altro.