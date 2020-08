Temptation Island con Alessia Marcuzzi pronto al debutto tra test sierologici, quarantene e coppie nip da scoprire

E’ tutto quasi pronto per il debutto della nuova edizione di Temptation Island che, a differenza di quanto detto fino a qualche settimana fa, non debutterà a settembre come tutti i programmi del palinsesto di Mediaset ma gioca d’anticipo. A rivelare la data di inizio della seconda edizione del 2020 di Temptation Island, quella che sarà condotta da Alessia Marcuzzi, è la stessa Maria de Filippi che rivela quello che sta per succedere. Le coppie, che saranno non famose, sono già in quarantena dal 10 luglio e vengono sottoposte a test sierologici, come succede per tutte le persone che hanno partecipato in questi mesi ai programmi di Maria de Filippi. Qualora fosse necessario, anche il tampone.

Le coppie sono state scelte con dei provini su Skype fatti in un primo momento e solo alla fine l’incontro con Maria.

TEMPTATION ISLAND 2020 TORNA CON ALESSIA MARCUZZI

Non sappiamo definire questa edizione, in termini di numeri, ma poco importa. Potrebbe essere la prima di Alessia Marcuzzi versione nip, visto che lo scorso anno, era stata invece la guida dei VIP in Sardegna. La prima puntata di Temptation Island, condotta dalla Marcuzzi, andrà in onda il 24 agosto 2020. Si parte quindi di lunedì, almeno per il momento.

Le caratteristiche vincenti di questa edizione saranno legate, secondo Maria, anche alla ingenuità di Alessia Marcuzzi che è vera e sincera ed è perfetta quindi per il ruolo di guida nel viaggio dei sentimenti. La de Filippi già lo scorso anno ha apprezzato moltissimo la conduzione di Alessia e non ha dubbi sul fatto che anche con le coppie non famose, se la caverà benissimo.

In attesa dell’inizio delle riprese, che dovrebbero partire quindi a giorni, è successa però una cosa che nessuno si poteva aspettare in Sardegna. Atti intimidatori, proprio contro l’Is Morus Relais, la location del programma.

L’appuntamento con Temptation Island quindi è per il 24 agosto 2020 su Canale 5! Si gioca d’anticipo.