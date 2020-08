Chi è l’allievo di Amici preferito da Maria de Filippi? La risposta della conduttrice

Seconda parte dell’intervista di Maria de Filippi per Gente , questa settimana. Nel nuovo numero della rivista in edicola, la conduttrice cerca di rispondere, quando può alle domande della direttrice che prova a scavare il più possibile. Le chiede anche qualcosa che Maria si aspetta ma sulla quale spesso tergiversa: c’è un allievo di Amici o una allieva del talent che le è rimasto nel cuore? C’è insomma un preferito tra i tanti? Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Stefano de Martino, Gaia o magari Annalisa, Valerio Scanu, giusto per fare qualche nome…La de Filippi spiega che questa è l’unica domanda alla quale non può rispondere perchè se citasse qualcuno, ferirebbe sicuramente altri. Ha un legame molto forte con tanti di loro perchè si crea un rapporto speciale. I ragazzi passano tre mesi nella scuola, senza vedere spesso nessuno dei loro parenti e Maria in qualche modo diventa un punto di riferimento per loro. Anche per questo, a prescindere dal talento, si crea qualcosa in più.

Forse Maria avrà anche i suoi preferiti ma in quasi 20 anni di programma, ha sempre saputo non sbilanciarsi e continua a non farlo.

MARIA DE FILIPPI E IL RAPPORTO SPECIALE CON I SUOI “AMICI”

Maria spiega che genere di rapporto ha con i suoi allievi, e conferma di esserci sempre stata, per molti di loro:

“È vero. Per quelli, non tutti, che hanno instaurato con me un rapporto speciale io ci sono sempre stata. È inevitabile. Prendi Emma e Alessandra. ad esempio. Quando sono uscite da Amici e iniziavano a incidere il loro primo disco mi facevano ascoltare ogni canzone, mi chiedevano consiglio, volevano il mio parere su tutto”

Non solo Emma e Alessandra, anche Gaia, neo vincitrice di Amici, ha continuato a chiedere il parere di Maria:

“Quest’estate invece mi chiama sempre Gaia. È a Mantova a scrivere canzoni: “Appena ho qualcosa te la faccio ascoltare”, mi dice. Poi, certo. con il tempo tutti crescono e queste dinamiche così strette un po’ si allentano, però restano. “

La De Filippi rivela che ad esempio Emma in più di una occasione le aveva chiesto cosa fare, di fronte alla richiesta di approdare in un talent come giudice. Anche quest’anno prima di accettare la sfida di X-Factor ha chiamato Maria che le ha consigliato, qualora si sentisse pronta, di accettare senza esitazioni.