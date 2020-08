Temptation Island slitta a Settembre: promo riciclato, Alessia Marcuzzi è ancora in montagna

Si era pensato che Temptation Island 2020, parte seconda, se così possiamo dire, sarebbe iniziato, giocando di anticipo, prima di tutti, il 24 agosto. Se ne era parlato anche in una intervista di Maria de Filippi per Gente. Ma a quanto pare le riprese del programma non sono ancora iniziate e la data di partenza al momento, a giudicare dal promo, non è ancora stata stabilita. Alessia Marcuzzi è in vacanza in montagna, la vediamo postare ogni giorno bellissime foto di famiglia, per quelli che probabilmente saranno gli ultimi giorni di relax prima di iniziare l’avventura al timone del programma di Canale 5. A differenza dello scorso anno, quest’anno neppure una piccola capatina in Sardegna per registrare il promo: in onda in queste ore il vecchio, girato la passata stagione.

E’ proprio vero che il coronavirus ha cambiato tutto, anche le abitudini del telespettatore. Ma di certo, pochi giorni prima di andare in onda, quando anche la data del programma sarà quella ufficiale, per la partenza, vedremo un nuovo promo.

TEMPTATION ISLAND : PROSSIMAMENTE SU CANALE 5 LA NUOVA EDIZIONE CON ALESSIA MARCUZZI

Nulla si sa sulle coppie. La redazione di Temptation è brava come poche a mantenere il riserbo, quando vuole. Ed effettivamente nulla trapela sulle coppie nip che dovrebbero partecipare a questa edizione. Se le anticipazioni ufficiali saranno confermate, come la stessa Maria de Filippi ha dichiarato, in questa edizione ci saranno solo coppie nip e Alessia Marcuzzi avrà il ruolo di gestire il confronto tra persone che non ha mai visto prima. Maria si fida di lei e come abbiamo detto più volte anche lo scorso anno, Temptation sembra proprio un programma cucito addosso alla Marcuzzi, speriamo solo che i recenti rumors e i gossip poco carini di questa estate, non turbino la serenità di Alessia che ha bisogno di grinta ed energia per gestire le complicate situazioni nei falò e non solo!

Non ci resta che attendere quindi la data ufficiale di partenza. Su Canale 5 si sa, i palinsesti sono spesso ballerini per cui tutto potrebbe accadere anche a poche ore dal debutto con cambi dell’ultimo momento nel giorno della settimana.