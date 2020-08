Il Castello delle Cerimonie torna su Real Time a settembre e arriva il promo (VIDEO)

Sarà davvero strano vedere la nuova edizione del Castello delle cerimonie in onda dal 4 settembre su Real Time. Il programma anche quest’anno andrà in onda subito dopo Bake Off Italia ma con una peculiarità: essendo stato registrato prima dell’emergenza coronavirus, vedremo praticamente, tutto quello che si poteva fare quando ancora prima di marzo…Dalle immagini ben si capisce infatti che le registrazioni sono state fatte quando ancora le strutture come quella della Sonrisa erano aperte e lavoravano a pieno regime tra matrimoni, feste di 18 anni, prime comunioni. Come ben sappiamo invece, dopo marzo 2020, tutto è cambiato. I matrimoni sono tornati ma in formato ridotto, niente prime comunioni, niente cresime e anche per i battesimi pochi invitati alle cerimonie. Una atmosfera completamente diversa quella in cui da mesi viviamo, non a caso, la Sonrisa, qualche settimana fa è stata chiusa a causa della positività di uno dei dipendenti.

Tutto questo probabilmente non sarà raccontato nella nuova edizione del Castello delle cerimonie, anche se lo scopriremo solo seguendo i nuovi episodi, qualcuno potrebbe essere magari anche dedicato alle difficoltà incontrate in questo complicato periodo.

IL CASTELLO DELLE CERIMONIE DAL 4 SETTEMBRE 2020 SU REAL TIME

Ma in generale il pubblico ritroverà quello che cerca: l’atmosfera di festa, i ricchi banchetti, la scelta dell’abito da sposa, i fuochi d’artificio, le serenate il giorno prima delle nozze, l’entrata trionfale nel castello e il volo dei colombi bianchi che tanto piace alle coppie che scelgono quello che è il regno della famiglia Polese.

Ed ecco il video con il promo per la nuova stagione del Castello delle cerimonie:

La regina Donna Imma vi invita a una nuova stagione di matrimoni e festeggiamenti a #IlCastelloDelleCerimonie, da venerdì 4 settembre alle 22.30, su #RealTime! 🏰 pic.twitter.com/dSSPQyLhsJ — Real Time (@realtimetvit) August 21, 2020

Donna Imma e Matteo riaprono le danze, si torna quindi a festeggiare e per noi da casa, che quest’anno di feste ne abbiamo viste ben poche, sarà anche una occasione di svago, per ricordarci quello che prima si poteva fare senza l’incubo mascherina e senza la grande paura di ammalarsi.

L’appuntamento con Il castello delle cerimonie è per il 4 settembre 2020 su Real Time alle 22,30 subito dopo Bake Off Italia.