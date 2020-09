Rotti gli indugi: c’è il cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5

Negli ultimi mesi di nomi ne sono usciti davvero tantissimi. Di indiscrezioni altrettante. E di vip che hanno dovuto smentire la loro partecipazione al Grande Fratello VIP 5, non ne parliamo…Ma finalmente si rompono gli indugi. Sul nuovo numero della rivista Chi, in edicola da domani, viene presentato il cast ufficiale del Grande Fratello VIP 5 che viene anticipato da realityhouse.it. Nomi e cognomi dei VIP che tra dieci giorni entreranno nella casa del Grande Fratello. Non c’è che dire, sono personaggi molto molto famosi che di certo sapranno come mettersi in gioco e come animare le giornate di chi da casa si divertirà a seguire le dirette. Ce n’è per tutti i gusti: dall’ex tronista Andrea Zelletta alla show girl Elisabetta Gregoraci passando per il giornalista Fulvio Abbate. Sarebbe stato confermato anche Paolo Brosio che di certo saprà come mettersi in mostra…Da non sottovalutare la quota attoriale, ci sono volti molto amati dal pubblico di Mediaset…E che dire poi di mamma e figlia, Maria Teresa Ruta e Guenda?

Ne vedremo di certo delle belle.

Ma andiamo a conoscere nel dettaglio il cast di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. Ci sono le foto, per cui questa volta è davvero tutto confermato.

Il sito che pubblica in anteprima le foto, cita la rivista Chi, c’è da dire che le grafiche ricordano di più quelle di Tv,sorrisi e canzoni che non la rivista di Signorini. Ed effettivamente, la grafica in questione, con la foto che vedete nel nostro articolo, potrebbe essere della rivista DiPiù.

GRANDE FRATELLO VIP 5 IL CAST UFFICIALE DALLA RIVISTA CHI

Iniziamo dai maschietti, a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 saranno: Francesco Oppini, Tommaso Zorzi ,Paolo Brosio , Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli , Enock Barwuah , Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.

Quota rosa: Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck ,Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ( unico concorrente), Matilde Brandi, Dayane Mello, Myriam Catania.

Che ne dite di questo super cast? Bisogna ammettere che almeno sulla carta, il cast messo insieme da Alfonso Signorini, a parte qualche eccezione, sembra davvero pazzesco. Pensiamo ad esempio anche a Myriam Catania: l’attrice non si vede da tempo in tv, e dopo la fine della sua storia con Luca Argentero non è neppure al centro della cronaca rosa. Sarà bello riscoprirla, visto il grande talento che aveva mostrato da giovanissima. Questa potrebbe essere una nuova occasione?

Generazioni di giovanissimi, meno giovani e concorrenti con qualche annetto in più. C’è l’esperienza, c’è il talento, c’è la cronaca rosa, c’è un po’ di tutto…Speriamo solo che in questa edizione si mettano al centro le storie dei protagonisti e non quello che accade fuori. Anche se concedeteci di pensare che parte del merito dell’entrata in casa del Gf VIP di Andrea Zelletta è della sua fidanzata Natalia Paragoni che con la sceneggiata fatta durante lo scherzo delle iene, ha vinto il premio come fidanzata horror dell’anno, se non del secolo. Immaginate cosa potrebbe fare fuori vedendo una qualche concorrente vicina al suo fidanzato? Alfonso Signorini probabilmente lo ha fatto…