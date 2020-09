Valeria Liberati sicura dell’amore di Ciavy racconta la nuova vita (Foto)

In pochi credono nella favola d’amore tra Valeria Liberati e Ciavy, i telespettatori di Temptation Island erano fieri della scelta della dolce bionda ma lei sta seguendo il cuore e sembra felice (foto). E’ a Super Guida Tv che Valeria Liberati ha voluto raccontare della sua nuova vita con Ciavy, di come lui sia cambiato grazie al reality a cui hanno partecipato. Sembra che lui abbia avuto paura di perderla e che questo gli abbia fatto capire in un solo colpo i suoi errori. Al momento non ci sono nozze in vista, su questo è lei ad andarci con i piedi di piombo, forse il suo compagno al momento è ancora sotto esame: lui ha capito tutto e lei deve ancora capire bene. Intanto, è felice, Valeria Liberati sente che Ciavy è diventato l’uomo che desiderava. Dopo avere sofferto tanto si sono dati un’altra possibilità.

VALERIA LIBERATI: “CIAVY MI DICE TI AMO TUTTI I GIORNI”

Sembra che la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia abbia fatto bene a tutti e due: “Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice “ti amo” tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto”. Certo questo non è l’unico cambiamento perché Ciavy le ha anche concesso più libertà ed è disposto davvero a cambiare.

Tutto questo non basta a Valeria per sposarsi e avere un altro figlio; ha già una bambina che è molto legata a Ciavy e che ha pianto nel vederlo tornare con lei a casa: “Le ho spiegato che ci eravamo presi del tempo senza andare nel dettaglio. Lei si è messa a piangere perché ha un bellissimo rapporto con Ciavy anche se qualche volta mi ha vista soffrire per lui. Quando siamo tornati insieme è stata felice tanto che quando ha rivisto Ciavy sono scoppiati in lacrime entrambi”. Ci auguriamo ancora prima dell’amore che entrambi usino il rispetto nel loro legame.

