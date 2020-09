Ballando con le stelle 2020 arriva la foto con il cast completo sui social: si attende la conferma di Milly

Nella puntata di Oggi è un altro giorno, per il suo debutto, la Bortone avrà tra gli ospiti Milly Carlucci che di certo darà le ultime notizie in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Saprete che il programma aveva una data di partenza stabilita, era il 12 settembre ma a causa della positività di due dei protagonisti al covid 19, la Rai ha deciso di rimandare. Questo per poter dare modo a Samuel Peron e Daniele Scardina di guarire. Il maestro di Ballando con le stelle e il pugile, non hanno ancora dato nessuna notizia circa una possibile guarigione ma a quanto pare, dovrebbero entrambi essere protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle.

Lo deduciamo vista anche la scelta fatta dalla produzione di Ballando con le stelle che oggi sui social, pubblica l’immagine ufficiale del cast al completo. E nello scatto, postato proprio sui social il 7 settembre 2020, vediamo sia Daniele Scardina, che ballerà al fianco di Anastasia Kuzmina, che Samuel Peron, che sarà invece il maestro di Rosalinda Celentano.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: MILLY PRONTA A CONFERMARE IL CAST AL COMPLETO?

Milly Carlucci negli ultimi giorni ha dato tutti gli aggiornamenti sui tamponi e proprio oggi, come sempre, a inizio settimana si dovrebbe sapere qualcosa in più in merito; a comunicare quanto accadrà nelle prossime settimane, sarà la stessa conduttrice che, come dicevamo in precedenza, sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno al debutto su Rai 1 dopo il Tg.

Milly parlerà di quello che sta accadendo e di quelle che potrebbero essere le decisioni prese. Il programma, ormai è certo, prenderà il via il 19 settembre e qualora i due protagonisti positivi, non fossero ancora guariti, si potrebbe pensare di vederli in gara successivamente.

Non ci resta quindi che aspettare le rivelazioni di Milly in diretta questo pomeriggio su Rai 1 per capire cosa sta succedendo nel mondo di Ballando con le stelle. Noi ci auguriamo che Daniele Scardina detto Toretto e Samuel Peron siano guariti in modo da andare in saletta anche per gli allenamenti, sempre nella massima sicurezza, perchè la salute viene prima dello show!