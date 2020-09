Tinna Hoffman ballerà con Rosalinda Celentano: Milly Carlucci spiega il perchè

La quindicesima edizione di Ballando con le stelle è veramente tormentata! A Marzo non ha visto accendersi i riflettori e adesso, una settimana di stop con la partenza rimandata! Ma è ormai tutto pronto per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 con delle novità! Come anticipato da Tvblog, e confermato poche ore fa da Milly Carlucci in una intervista al Messaggero, Samuel Peron, positivo al covid 19, almeno per il momento non potrà scendere in pista. Immaginiamo che sarà ancora risultato positivo, per cui Milly ha dovuto prendere una decisione. Al posto di Samuel, al fianco di Rosalinda Celentano, ci sarà una maestra, una donna. E’ la seconda volta che Ballando si dà alla same sex dance, ma la prima con due donne. Milly ha spiegato i motivi di questa decisione: “Samuel è ancora in quarantena. Abbiamo tamponato con delle maestre che le insegnavano e Samuel da casa via Skype. Da lunedì è arrivata Tinna che ballerà con lei. L’abbiamo fatto per non mettere in discussione la figura del maestro sostituendolo con un altro“. Queste le parole della conduttrice che motiva così la scelta di dare a Rosalinda Celentano una insegnante donna.

A BALLANDO CON LE STELLE 2020 ARRIVA TINNA HOFFMAN PER BALLARE CON ROSALINDA CELENTANO

Tinna Hoffman sarà quindi la nuova insegnante di Rosalinda: “Sempre che non ci siano altri colpi di scena” ha detto Milly. La conduttrice ha anche spiegato che al momento non si sa se Samuel potrà o meno rientrare. Chiaramente molto dipenderà dai tamponi: il maestro è ancora positivo, da quello che si deduce. Per cui prima di avere due tamponi negativi, bisognerà attendere e questo significa non creare il giusto feeling con la sua compagna. Rosalinda avrà quindi una decina di giorni per ballare con Tinna e instaurare con lei anche un rapporto di fiducia.

Milly si augura che il pubblico capirà il perchè di questa decisione e che provi a guardare solo la danza, andando oltre. Chissà cosa dirà Ivan Zazzaroni che in passato ha più volte criticato Ciacci e Todaro dicendo di non gradire proprio due persone dello stesso sesso che ballano insieme. Quest’anno andrà oltre? Vedremo…