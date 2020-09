Tommaso Zorzi ha la febbre nella casa del GF VIP 5: ansia tra i suoi fans

E’ partita la grande avventura ieri sera! La prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda il 14 settembre 2020 e ha già portato una bella ventata di novità nel mondo del trash televisivo! Tra i personaggi più attesi di questa edizione c’è Tommaso Zorzi, notissimo influencer e personaggio molto seguito e amato sui social. Così “influente” da poter nella prima parte della puntata del GF VIP di ieri, gestire l’account twitter del programma. Ma questa notte nella casa è successo qualcosa di inaspettato. Tommaso infatti, alla fine della diretta con Alfonso Signorini ha iniziato a dire di non sentirsi molto bene.

L’influencer pare avesse la febbre, anche per questo ha messo subito il pigiama ed è andato a letto. Come potrete immaginare sui social è esploso subito il caos, in primis perchè Tommaso è amatissimo e nessuno lo vorrebbe vedere fuori dalla casa, in secondo luogo per la paura che possa avere il covid 19! Ma è quasi impossibile, considerando la serie di tamponi e controlli ai quali i concorrenti sono stati sottoposti.

TOMMASO ZORZI HA LA FEBBRE: COSA SUCCEDE NELLA CASA DEL GF VIP 5?

In realtà chi ha seguito la puntata, ha potuto vedere che Zorzi in più occasioni, sull’ormai famoso vestito di Armani, ha indossato un bel pleid. Il motivi? Ha detto più volte di soffrire a causa dell’aria condizionata che in casa era molto alta. Ha spiegato che lui non è proprio abituato all’aria condizionata, che non la accende mai. Questo potrebbe spiegare la febbre, dovuta a un possibile sbalzo di temperature. E ci auguriamo che sia solo questo perchè altrimenti, sarebbe davvero una grande beffa, quello che potrebbe accadere!

Vedremo nella diretta di oggi se Tommaso starà meglio, ieri ha preso una bella tachipirina prima di andare a nanna e speriamo che sia andato tutto nel migliore dei modi nel corso di questa prima nottata in casa.

Qualche giorno fa intervistato da Tvblog, a proposito di covid e tamponi, aveva dichiarato:

“Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”.

Vi terremo sicuramente aggiornati con le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5.

Tommaso Zorzi ha la febbre nella casa del GF VIP 5: ansia tra i suoi fans ultima modifica: da