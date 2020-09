Sofia e Amedeo dopo Temptation Island 2020 stanno ancora insieme?

Il loro falò di confronto resterà nella storia di Temptation Island come uno dei peggiori di sempre. Ci avevamo fatto capire che addirittura il programma era slittato a causa del caos generato dalla scoperta di un tradimento nelle prime ore. Dobbiamo crederci? Molto difficile visto quello che è poi andato in onda nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020 quando abbiamo capito che le persone in questione erano Sofia e Amedeo. Ci si aspettava che la ragazza, dopo aver scoperto che il suo fidanzato in 11 anni di relazione l’ha tradita ma le ha anche raccontato diverse frottole ( oltre al fatto che dice di non amarla, di stare con lei solo per abitudine, di essere convinto che uscirà da solo dal programma) facesse fuoco e fiamme al falò di confronto. E invece arriva sul tronco, di fronte ad Alessia Marcuzzi, con la vitalità di una stella marina. Non alza i toni, non piange, non si arrabbia ma chiede al suo fidanzato di uscire insieme perchè il suo amore è così grande da farle vedere oltre. E l’entusiasmo con il quale Amedeo accetta, incredulo del fatto che neppure tutto questo sia bastato per dare un ko alla loro storia, è pari a quella di un bradipo. Un falò così spento da avere bisogno di chili di carbonella non si era mai visto. Ma felici, loro, felici, tutti.

Che cosa sarà successo dopo Temptation Island 2020? Non si aspetta neppure la puntata del mese dopo perchè arrivano direttamente dal Magazine di Uomini e Donne, le novità su questa coppia.

SOFIA E AMEDEO DOPO TEMPTATION ISLAND 2020 STANNO ANCORA INSIEME?

Sofia spiega che cosa è successo a Temptation e che cosa è cambiato dopo nel rapporto con Amedeo con queste parole:

“Sarebbe inesatto dire che Temptation ha risolto i miei problemi di coppia. Ho trovato una nuova consapevolezza di me stessa, che non avevo, e di conseguenza sono riuscita a metabolizzare il discorso della lettera. Dopo il programma io e Amedeo ci siamo ritrovati; sono uscita con più certezze e ho imparato a guardare oltre“.

A quanto pare le cose vanno a gonfie vele visto che i due stanno progettando qualcosa di importante:

Adesso dobbiamo sistemare alcune situazioni lavorative. || progetto principale è la convivenza e chissà che presto non arrivi anche altro… ci siamo confrontati, ci siamo dati un tempo per realizzare tutto

Ed è convinto delle scelte fatte anche Amedeo, che si dice pronto a fare di tutto pur di riconquistare la fiducia della sua Sofia:

La partecipazione a Temptation Island la valuto in modo positivo. Nonostante l’errore commesso in un periodo di stallo della coppia, ho capito di amarla. Questa esperienza mi ha insegnato che quando ci sono momenti difficili e problemi in una coppia vanno affrontati, non evitati

Amedeo inoltre racconta che il momento peggiore del viaggio nei sentimenti è stato quello al falò ( e ci crediamo) ma per i motivi diversi da quelli che immaginiamo noi. Amedeo solo in quel momento ha capito che stava perdendo la sua Sofia e allora ha capito che avrebbe dovuto fare di tutto per conquistarla, e si è visto…

