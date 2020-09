Bake Off Italia 2020: fuori il primo concorrente uomo, ma sparisce anche Csaba

Seppur con un ingiustificato ritardo, Bake Off Italia 2020 è l’unico programma dell’intera Real Time ha celebrare il decimo anniversario dallo sbarco del canale sul Digitale Terrestre. E per festeggiare questa occasione, lo fa a modo suo: a colpi di torte e ospiti speciali sotto il tendone.

Nel corso di questa festosa terza puntata di Bake Off Italia 2020, infatti, i quattordici pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare delle torte ispirate ai gusti di Federico Fashion Style e Donna Imma Polese; il parrucchiere dei VIP ha giudicato assieme a Damiano Carrara una prova creativa a base di champagne e tocchi oro mentre Donna Imma, suo marito Matteo Giordano ed Ernst Knam hanno emesso i loro verdetti sulla ricreazione in chiave “WOW” di una crostata casalinga.

Bake Off Italia 2020: fuori il primo concorrente uomo, ecco chi è

Alle due prove creative, è poi seguita la prova eliminatoria per i pasticceri amatoriali risultati peggiori nelle due sfide precedenti. Tema di questa ultima sfida è stata una prova tecnica: una doppia torta a forma di “10” ideata da Ernst Knam.

Eccola qua la torta che ho realizzato per #RealTime10anni: frolla integrale alla vaniglia farcita con una crema al burro e cioccolato fondente, crema al burro e cioccolato bianco, mousse al cioccolato fondente e caramello salato! 😋 #BakeOffItalia @realtimetvit pic.twitter.com/wMR92xCtEY — Ernst Knam (@ErnstKnam) September 18, 2020

Nessuno dei concorrenti è riuscito davvero ad avvicinarsi al dolce custodito nella credenza ma, la classifica degli assaggi al buio, ha decretato un eliminato: ad uscire di scena è Fedele. Dopo due concorrenti donne, è toccato anche ad un uomo lasciare il tendone di Bake Off Italia 2020.

Bake Off Italia 2020: che fine ha fatto Csaba Dalla Zorza?

Nonostante l’eliminazione, la terza puntata di Bake Off Italia 2020 si è conclusa con una grande festa in cui abbiamo arrivare Enzo Miccio, gran cerimoniere dell’evento.

Alla festa però non sono state invitate le due giudici donne del programma: Clelia D’Onofrio (che oramai sembra relegata ad una breve apparizione settimanale in una clip pre – registrata) e Csaba Dalla Zorza. Come mai le donne del cast non erano presenti nel corso di una celebrazione così importante per la rete che ospita il talent?

Piccola nota a margine. Sebbene nel corso di tutta la puntata Benedetta Parodi, gli ospiti e i giudici hanno più volta sottolineato che la festa era stata organizzata per celebrare i “10 anni di Real Time”, in realtà il canale è on air dal 2005. I dieci anni festeggiati sono quelli che il Canale 31 ha maturato da quanto è sbarcato sul Digitale Terrestre.