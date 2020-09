Tale e Quale Show 2020: Cirilli sdogana il medley trash, il vincitore della prima puntata è…

Anche Tale e Quale Show 2020 si è dovuto piegare alla dura legge delle norme anti-covid ma, seppur senza le standing ovation chiamate a comando da Carlo Conti, la trasmissione riesce a macinare le due ore e mezza di diretta senza grossi intoppi. Il talent delle imitazioni / trasformazioni è oramai navigato e i tre giudici (Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Loretta Goggi) riescono a districarsi fra giudizi bonari a sketch divertenti improvvisati sul momento.

Però c’è un “però”: con due concorrenti in meno, Tale e Quale Show 2020 è stato costretto a riempire degli spazi che prima non aveva e la trovata escogitata dalla trasmissione per il momento tappabuchi è a dir poco trash…

Tale e Quale Show 2020: Gabriele Cirilli e il medley trash su Orietta Berti

L’idea escogitata dagli autori di Tale e Quale Show 2020 per “allungare il brodo” fino alla mezzanotte è quella di introdurre a più riprese degli interventi di Gabriele Cirilli travestito da personaggio famoso. Questa settimana gli è toccato trasformarsi in Orietta Berti.

La finta Orietta Berti è stata anche l’occasione di organizzare un improbabile medley sulle note di “Finché la barca va” in cui Cirilli e tutti gli altri concorrenti hanno cantato a turno strofe del brano imitando il personaggio in cui sono stati trasformati in questa prima puntata.

L’effetto finale non è stato proprio dei migliori, a cominciare dal playback scoordinato fino alla poca armonia delle voci nel brano. È sicuramente una idea molto curiosa ma, se mai si dovesse riproporre una cosa di questo tipo, sarebbe bene studiarla meglio.

Tale e Quale Show 2020: Virginio vincitore della prima puntata

Vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show 2020 è stato Virginio: l’ex vincitore di Amici si è esibito sulle note di “Can’t stop the feelings” di Justin Timberlake. Ci assomigliava davvero così tanto? Giudicate voi.

La vittoria di questa prima puntata di Tale e Quale Show 2020 è andata a Virginio con 55 punti, seguito in classifica da Pago (52 punti), Giulia Sol (41 punti) e Francesca Manzini (40 punti). La siamo solo alla prima puntata e la classifica potrebbe facilmente ribaltarsi. Nota di demerito per il povero Francesco Paolantoni: ultimo classificato con 21 punti ed una dignitosa imitazione di un difficilissimo James Brown.

