Primi avvicinamenti nella casa del GF VIP 5: quali coppie si potrebbero formare?

Quando un reality inizia, la curiosità di molti spettatori va anche alle dinamiche sentimentali che potrebbero nascere ! In principio è stato Pietro Taricone a conquistare con un dolcissimo bacio Cristina Plevani nella casa del Grande Fratello, era la prima edizione. Da allora tanto è successo: potremmo citare la relazione nata sull’Isola dei famosi tra Francesco Facchinetti e Aida Yespica; l’amore sbocciato tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che sono ancora una coppia! E poi Ascanio e Katia per restare sempre nella casa del Grande Fratello! Insomma per molti concorrenti i reality hanno anche significato nuovi amori. E a una settimana dalla prima puntata del Grande Fratello VIP 5, sui social, i fans del programma, provano a immaginare le dinamiche che si potrebbero creare!

Per molti il fatto che alcuni concorrenti siano fidanzati non significa molto, considerato il fatto che anche altri lo erano prima di entrare in casa. Ricordiamo ad esempio Jane Alexander, o la stessa Cecilia…Superare indenni la permanenza in casa senza esitazioni, non è facile. E di questo è cosciente anche Fulvuo Abbate che ha invitato i suoi amici in casa, a farsi avanti con le donzelle, per far impennare lo share. Al momento però, i ragazzi sembrano sondare il terreno…

LE POSSIBILI COPPIE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Secondo le fans spagnole del reality, la possibile coppia da tifare potrebbe essere quella formata da Pierpaolo Petrelli e Adua del Vesco. Ma la ragazza è fidanzata e felice con un uomo che fa parte della sua vita da tempo e che l’ha aiutata in momenti difficili. Per altri però Adua potrebbe avere si un interesse, ma non per l’ex velino; il suo sguardo cercherebbe spesso quello di Andrea Zelletta. Ma anche l’ex tronista è impegnatissimo con la sua Natalia Paragoni e quindi dovrebbe essere immune al fascino femminile. Ma per tanti altri spettatori attenti, il tarantino un debole lo avrebbe, e sapete per chi? Per Elisabetta Gregoraci. A differenza di Morra, che si mantiene molto a distanza da tutte le donne, essendo anch’egli fidanzato, Andrea è un tipo più caloroso, e dispensa abbracci e baci a molte donne. Ha instaurato un feeling molto forte con Matilde Brandi, che però lo considera una sorta di nipote, se così possiamo dire….Non sembra proprio possibile un riavvicinamento tra Adua e Massimiliano, che si parlano a stenti.

Enock è molto in sintonia con le ragazze ma parla spesso della sua fidanzata che lo aspetta fuori, della quale è innamoratissimo! Quindi niente da fare per le ragazze che potrebbero essere interessate a lui! Per il momento quindi non si intravedono storie d’amore all’orizzonte, anche perchè le persone realmente libere sono poche. Si punta quindi tutto su Pierpaolo Petrelli che però si sta godendo, giustamente, questa esperienza all’insegna dell’allegria e del divertimento, tra imitazioni e chiacchiere.

Nessun avvicinamento particolare per Denis Dosio che forse è troppo piccolo rispetto alle ragazze della casa! Impegnatissimo anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti che non sembra subire il fascino delle sue coinquiline!

Primi avvicinamenti nella casa del GF VIP 5: quali coppie si potrebbero formare? ultima modifica: da