Grande Fratello VIP 5 i nominati: le reazioni dopo la nomination

Ieri sera, lunedì 21 settembre, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 5. Tanti i colpi di scena della serata e tante pure le sorprese. Ma concentriamoci sulle nomination. I concorrenti entrati durante la seconda puntata hanno fatto le nomination in maniera segreta e hanno potuto fare soltanto i nomi dei vipponi entrati proprio nella seconda puntata. Gli inquilini entrati fin da subito hanno invece dovuto fare le nomination in maniera palese. Intanto però Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono risultati i preferiti di questa settimana e hanno trascinato con loro Francesco Oppini. I tre sono dunque risultati immuni e non sono stati nominati.

Grande Fratello Vip 5, al voto: Franceska, Fulvio, Massimiliano Morra e Matilde Brandi

Franceska, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi sono ufficialmente in nomination. I primi due concorrenti sono stati nominati in maniera segreta dal secondo gruppo entrato in casa, mentre gli ultimi due sono stati votati in maniera palese dal primo gruppo di vipponi approdati al GF Vip 5. I concorrenti che prenderanno più voti saranno salvati dal pubblico. L’inquilino meno votato andrà direttamente al televoto dalla prossima puntata insieme agli altri nominati. Ma come avranno reagito i quattro vipponi che sono stati nominati dai compagni di avventura? Scopriamolo subito.

Le nomination della terza puntata del GF Vip: ecco cosa ne pensano i nominati

Alfonso Signorini ha comunicato i nominati durante la puntata. Nessuna sorpresa per Massimiliano Morra che viene spedito in nomination già dalla prima puntata, forse un po’ di delusione. Quasi sempre la motivazione dello nomination nei confronti dell’attore è dovuto al rapporto con Adua Del Vesco e per come si è chiusa la loro relazione. Ieri i due colleghi ed ex fidanzati si sono lasciati andare ad un abbraccio, lei è scoppiata in lacrime. Le cose cambieranno nei prossimi giorni? Franceska ha subito affermato che si aspettava di finire al televoto. Fulvio ha invece detto: “Grazie, per me è una vittoria, giuro, lo dico davvero. Grazie di cuore e non è una battuta”. Più contenuta Matilde Brandi. Abbate è quello che l’ha presa meglio di tutti in effetti apparentemente. Ha ringraziato i suoi amici per il voto ma ne ha poi continuato a parlare nel corso di tutta la notte. Avrà forse un tantino “rosicato” come si suol dire?

Chi sarà il meno votato tra Franceska, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi?