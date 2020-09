Al GF VIP 5 il balletto della discordia: Adua e Andrea vs Guenda e Massimiliano, nervi tesi

Chi sta seguendo la diretta dalla casa del Grande Fratello VIP 5 sa bene che i ragazzi stanno preparando un balletto. Ne avevano fatto uno anche per la terza puntata ma questa settimana, la prova per il budget, è proprio legata a questa esibizione. A dirigere tutto Matilde Brandi ma nonostante la sua professionalità e la sua dedizione, in casa i nervi sono tesi. Il motivo? Le scelte fatte da Matilde che, dopo le prove, ha preferito optare per la coppia formata da Massimiliano Morra e Guenda Goria invece che su quella formata da Adua del Vesco e Andrea Zelletta.

Massimiliano e Guenda si sono accorti che Adua probabilmente c’è rimasta male e hanno scelto di chiarire subito con lei, dicendole che a loro non interessava fare questo benedetto balletto, se lei ci teneva così tanto. Massimiliano ha anche fatto notare che forse qualcuno ha istigato un po’ Adua, caricandola troppo. La Del Vesco dice di averla presa bene ma di essere preoccupata per via del budget e chiede alla nuova coppia di impegnarsi…

Ma a quanto pare, la questione non si chiarisce nella chiacchiera in cucina e si sposta anche in camera da letto dove Matilde Brandi cerca di mettere insieme i tasselli.

IL BALLETTO DELLA DISCORDIA: PRIMI LITIGI IN CASA

“A me dispiace, volevo decidere insieme proprio per non creare queste situazioni” esclama la showgirl amareggiata mentre Adua, mostrandosi particolarmente critica verso l’atteggiamento di Massimiliano e Guenda, prende la parola dicendo: “Nessuno deve dimostrare nulla qua, lo facessero loro”. Massimiliano e Guenda però continuano a credere che Adua e Andrea ci siano rimasti male e non cambiano posizione a quanto pare…Ma in camera da letto la discussione continua.

“Anche io mi sono ritirata, sono troppo alta e veniva male” mentre Adua prosegue sempre più piccata: “Certo, anche io non sono una balleria” e rivolgendosi a Matilde la conforta aggiungendo: “Non ti preoccupare che io e Andrea non ci siamo offesi minimamente”.

Adua quindi continua a ribadire che lei e Andrea non se la sono presa ma che adesso ovviamente si aspettano una prestazione degna di questo nome, visto che è in ballo, in tutti i sensi, il budget settimanale…

Non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 25 settembre 2020.