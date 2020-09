Adua del Vesco abbraccia Gabriel al GF VIP 5: in casa non la prendono benissimo

Il momento in cui Gabriel Garko davanti ad Adua del Vesco ha letto una lettera davvero molto molto importante, è stato sicuramente carico di emozioni. Adua e Gabriel hanno cercato di mantenere le distane di sicurezza ma alla fine si sono abbracciati. Cosa che non è possibile fare, considerate le distanze che devono essere mantenute in tv, il fatto che nessuno dei due indossasse la mascherina ( a differenza ad esempio di quanto avviene nello studio di Uomini e Donne). E’ chiaro però che non si può urlare allo scandalo, pensiamo ad esempio ai concorrenti di Ballando con le stelle che stanno una settimana liberi di vivere la loro vita e poi scendono in pista, stanno in saletta. Insomma anche in tv si cerca, tamponi permettendo, di convivere con il maledetto covid 19. Gabriel ha subito specificato di aver fatto tutti i tamponi del caso ( cosa che aveva detto anche il fidanzato di Adua che pochi minuti prima, timidamente si era avvicinato a lei). E anche i concorrenti vengono tamponati, nonostante stiano nella casa al sicuro.

L’ABBRACCIO TRA ADUA E GABRIEL NON E’ PIACIUTO A TUTTI IN CASA

Adua e Gabriel però si sono lasciati andare, travolti da un passato così ingombrante che li ha riavvicinati senza che loro potessero fare nulla. Neppure Signorini se l’è sentita di interrompere un momento così emotivamente forte.

Nella casa però non tutti hanno preso bene il gesto fatto da Adua e tra i primi a sottolinearlo c’è stata Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, felice di quello che è successo alla sua amica, l’ha però rimproverata. “Adua però non dovevi abbracciarlo, questo proprio no, siamo qui attentissimi a fare i tamponi i test e tutto e tu lo abbracci, poi noi restiamo in casa” ha detto la Gregoraci ricordando che adesso loro vivranno tutti dentro mentre Gabriel resta fuori. Adua si è accorta che probabilmente anche altri concorrenti hanno pensato lo stesso. “Vabbè adesso goditi il momento” ha poi stroncato la tensione Elisabetta Gregoraci con queste parole. Adua ha fatto notare che Gabriel ha detto di aver fatto il tampone ma Elisabetta le ha poi ricordato che non significa nulla, potrebbe essere adesso negativo ma poi? Ed effettivamente ha ragione la Gregoraci, ma purtroppo ci avrebbero dovuto pensare, montando magari un plexiglass.

Ma che questo abbraccio non sia stato gradito da molti è chiaro anche in sede nomination, quando Maria Teresa Ruta, con un po’ di ironia ( ma neppure troppa) fa notare che Adua ha abbracciato Gabriel ma non il suo fidanzato, al quale ha ricordato di mantenere la distanza di sicurezza.

Tra l’altro si crea anche un precedente in questo modo, nel senso che anche gli altri concorrenti potrebbero sentirsi in diritti di abbracciare mamma, papà, fratelli. E ancora una volta emerge la disparità di trattamento, costante delle edizioni del GF VIP di Alfonso Signorini, dove c’è una scala di preferiti e di persone alle quali tutto è concesso, mentre altre diventano carta da parati. Oppure improvvisamente passano dall’essere maleducati a super apprezzati, già succede anche questo quando si leggono i commenti del pubblico sui social che ti massacrano.