Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si sono baciati? La prima coppia del GF VIP 5 potrebbe essere nata

E’ successo oppure no? Se lo chiedono in tanti anche sui social: Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci si sono baciati? I due erano insieme nel lettone e Pierpaolo era molto vicino alla bella conduttrice. Sembrava il momento perfetto per il bacio ma la regia del Grande Fratello VIP 5 ha staccato! E così al momento, a meno che i due non ne parlino nel corso della giornata ( sempre che sia successo), nessuno sa se questo baci c’è stato o meno. La sensazione è che i due formino però la prima vera coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 5 per buona pace di Franceska Pepe che nel corso della festa del sabato sera, ha cercato in tutti i modi di baciare Tommaso Zorzi, senza riuscirci!

Ma torniamo a Pierpaolo ed Elisabetta. L’ex velino non ha nascosto ai suoi compagni la grande attrazione che prova per Elisabetta, un coinvolgimento molto forte che lo porta a sperare che tra di loro possa esserci qualcosa.

PIERPAOLO PETRELLI ED ELISABETTA GREGORACI SI SONO BACIATI?

Parlando con Matilde Brandi, Pierpaolo aveva rivelato: “Ti devo dire una cosa. Erano le 5, mi sono messo nel suo letto e lei mi ha chiesto a cosa pensavo. Io le ho risposto ‘vorrei baciarti’. Lei poi è rimasta lì e allora…“.

Questo ha fatto quindi immaginare al giovane concorrente del GF VIP 5 che la Gregoraci non disdegni le sue attenzioni. E quindi Matilde gli ha dato il suo consiglio: : “Posso dire una cosa? A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulle fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla“.

Non solo, nel corso della festa sembra essere arrivato anche un assist dalla stessa Elisabetta che, di fronte a una battuta di Franceska Pepe, ha lanciato una frecciata al giovane Petrelli: “Ma hanno limonato? Wow hanno fatto prima di noi“. Un assist che il ragazzo non poteva non cogliere e quindi ha deciso di avvicinarsi alla Gregoraci ma proprio quando i due erano insieme a letto, la regia ha cambiato inquadratura.