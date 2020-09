Il gesto violento di Dayane Mello verso Franceska divide il pubblico del GF VIP 5 (VIDEO)

Franceska provoca in modo che si parli di lei in qualche modo in puntata: è questa la tesi che molti concorrenti del Grande Fratello VIP 5 sostengono. Tesi che è stata sposata anche da molti spettatori che non riescono a capacitarsi del fatto che i concorrenti in gioco caschino sempre nella rete della Pepe come è successo anche questo pomeriggio quando Dayane Mello si è resa protagonista di un gesto sicuramente da condannare.

Tutto è iniziato da una discussione durante la quale Franceska sosteneva che Adua avesse toccato le sue cose nel beauty case e le chiedeva di stare attenta e di non farlo. L’attrice siciliana le aveva risposto che non era stata lei e che non si era proprio avvicinata alla sua roba. Ma Franceska ha continuato ad attaccarla nonostante Miryam Catania le suggerisse di smetterla, visto che Adua aveva detto di non aver toccato nulla. Attirato dalle urla provenienti dal bagno, Francesco Oppini si è diretto in stanza per allontanare sia Auda che Dayane. Ma solo la del Vesco ha deciso di non cedere alle provocazioni ed è andata via. Dayane invece si è avvicinata al beauty di Franceska, lo ha tirato via dalle sue mani e ha fatto cadere a terra tutto il contenuto con un bruttissimo gesto.

IL BRUTTO GESTO DI DAYANE MELLO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Ed ecco il video del momento “incriminato”

Non condivido affatto il gesto di dayane (anche se franceska porta all’esaurimento) ma da qui ad urlare all’espulsione cioè anche meno #gfvip pic.twitter.com/zd80qaIgJH — valentina 🎈 (@kjdrauhlsollg) September 28, 2020

Da un’oretta quindi, dopo quanto accaduto, sui social, si continua a parlare del GF VIP 5 e c’è chi arriva a chiedere anche l’espulsione di Dayane Mello per il gesto fatto. Ora, considerato che lo scorso anno Antonella Elia, che aveva fatto molto peggio, non è stata sbattuta fuori, immaginiamo che non accadrà neppure questa volta per Dayane…

Se è vero che Franceska provoca, esagera, crea scompiglio, è anche vero che non ha mai urlato contro nessuno o fatto gesti di questo genere. E Dayane soprattutto, non era neppure chiamata in causa nella discussione ma si è sentita di difendere la sua amica Adua facendo un gesto molto brutto.