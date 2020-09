Grande Fratello VIP 2020: Paolo Brosio commosso, ha sconfitto il Covid

In molti si sono chiesti come mai Paolo Brosio non fosse entrato nella casa del Grande Fratello VIP 2020 nonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale dei concorrenti di questa edizione. In un paio di occasioni, Alfonso Signorini ci aveva spiegato che Paolo Brosio aveva avuto un problema di salute e che avrebbe dovuto proseguire con un ricovero in ospedale. Un annuncio insolitamente troppo generico per il direttore di un settimanale di gossip.

Ci sono volute tre puntate di prima serata per scoprire dalla viva voce del padrone di casa del programma cosa è realmente accaduto a Paolo Brosio: il giornalista è stato recluso in un ospedale in quanto stava osservando un periodo di quarantena dovuta alla sua positività al test del Covid 19. Una verità raccontata dalla viva voce di Brosio in un accorato video messaggio andato in onda nel corso della puntata del 28 settembre 2020.

Grande Fratello VIP 2020: Paolo Brosio aveva il Covid

Come già raccontato, Alfonso Signorini si è congedato per pochi minuti con i concorrenti reclusi nella casa del Grande Fratello VIP 2020 per occuparsi di un altro “recluso”: per meglio spiegare i problemi di salute che affliggevano Paolo Brosio, il conduttore ha mandato in onda un video selfie realizzato proprio dallo stesso Brosio (che trovare in parte qui in basso) in cui lo vediamo in mascherina al fianco di alcuni operatori medici.

“Oggi è il 27 settembre 2020. È il mio compleanno. Sono in isolamento presso l’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma. E, nel giorno del mio compleanno, mi è arrivata una grande notizia: stamattina alle due sono stato inserito nell’elenco dei tamponi negativi“: con queste poche e semplici parole, Paolo Brosio conferma di non esser potuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 a causa del Covid19.

Poi aggiunge: “Io vi ringrazio di cuore per questo compleanno che è il più bello della mia vita. È una giornata meravigliosa. Io sono felice. I medici mi hanno aiutato tantissimo. Mi hanno aiutato gli infermieri. Non mi hanno mai fatto sentire solo…“.

A queste parole, il giornalista si commuove, e conclude: “Devo ringraziare anche Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia quando mi hanno applaudito dicendo che mi avrebbero aspettato. Mi avete davvero fatto sentire meno solo. È stata veramente dura. Penso che ce la farò perché io non ho mai mollato…”. Quindi Brosio entrerà nella casa nelle prossime puntate?