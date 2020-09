Il dolore di Francesco Oppini per la morte della sua fidanzata Luana: un dramma devastante

Un evento davvero drammatico quello che ha segnato la vita di Francesco Oppini. Oggi ne parla con gli occhi lucidi e con il cuore pieno d’amore ma ricominciare a vivere non è stato semplice. Aveva tutto Francesco, Luana una donna che amava e che gli aveva ridato il sorriso. “Andavo tutti i giorni al lavoro sorridendo” racconta Francesco nella casa del Grande Fratello VIP 5 e lo ribadisce anche nella diretta con Alfonso Signorini. Poi una notte che cambia tutto per sempre:un drammatico incidente e Luana perde la vita. La donna che amava se ne va, vola via. Ed è un periodo tragico quello che Francesco vive.

“Un dolore troppo forte“, ha detto Francesco tra le lacrime, “se sono quello che sono lo devo a lei“. Su invito di Alfonso il ragazzo ha descritto Luana: una ragazza che faceva un doppio lavoro per aiutare la famiglia, alla quale era molto legata, era una ragazza semplice, lui se ne era follemente innamorato. “Lei era vita“, ha affermato, spiegando che il sentimento che li univa era talmente forte da superare anche la morte.

Sono passati più di 15 anni da quando Luana se n’è andata e oggi, grazie all’amore di Cristina, Francesco torna a sorridere.

CRISTINA UN ANGELO MANDATO DAL CIELO PER FRANCESCO OPPINI

E oggi il figlio di Alba Parietti vuole credere che Cristina, il suo amore, sia un angelo che qualcuno gli ha mandato. “Forse è stata Luana, credo che sia così” commenta Francesco Oppini. “Mi ha fatto tornare la gioia di vivere” ha detto Francesco parlando del grande amore che lo lega oggi a Cristina.

Francesco ringrazia anche i suoi genitori che, nonostante il divorzio, sono sempre stati al suo fianco in tutto e per tutto. Oggi si rende conto di quanto è fortunato visto che molti ragazzi della sua età non hanno lo stesso privilegio.

Alla fine del collegamento in diretta con Signorini, rientrato nel salotto Francesco ha commentato: “Non lo avrei mai immaginato ma adesso avrei tanto voluto un abbraccio di mamma”.