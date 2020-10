Tommaso Zorzi confida perché lui e Aurora Ramazzotti hanno litigato (Foto)

E’ a Myriam Catania che Tommaso Zorzi ha rivelato il motivo per cui ha litigato con Aurora Ramazzotti (foto). I due erano molto legati, addirittura il gossip ipotizzava che Aurora e Tommaso fossero fidanzati, poi è arrivato Goffredo Cerza. Zorzi ammette le sue colpe, Aury era una delle sue migliori amiche, forse addirittura la sua migliore amica. Ammette di non avere un carattere facile ma scopre anche le sue fragilità. Il gieffino vip vorrebbe fare pace con lei, è da tanto che non la sente, le manca, e forse la sua ammissione di colpa, la sua spiegazione nella casa del Grande Fratello Vip è un tentativo per riavvicinarsi a lei. “Ho un carattere di m….” ha sottolineato alla Catania spiegando che forse non riesce ad accettare che Aurora Ramazzotti sia fidanzata.

TOMMASO ZORZI GELOSO PER L’AMORE TRA AURORA RAMAZZOTTI E GOFFREDO CERZA

“Ho la sindrome dell’abbandono” ha aggiunto Tommaso spiegando che si sente sempre in difetto rispetto a certe situazioni. Aurora e Tommaso andavano a scuola insieme, lo stesso liceo. Michelle Hunziker è stata la prima a cui ha confidato di essere gay, era spesso a casa loro. Un legame importante e Zorzi sembra che si sia sentito escluso durante il lockdown.

Goffredo Cerza e Sara Daniele hanno trascorso il lockdown con Aurora a casa di Michelle e Zorzi si aspettava magari qualche chiamata in più dalla sua amica: “Per questo abbiamo litigato”. Sarà quindi il caso di far pace adesso e chissà se vedremo la sua amica del cuore nella casa più spiata d’Italia per abbracciarlo come un tempo.

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di mer*a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare perché ho la sindrome dell’abbandono“. Cosa risponderà Aury?