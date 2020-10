Adua del Vesco ha detto che Morra è gay? La confessione a Dayane e Matilde Brandi

In queste ore fuori e dentro la casa del Grande Fratello VIp 5 si parla molto di Massimiliano Morra. La sensazione di molti spettatori del GF e non solo, è che Massimiliano per anni abbia dovuto mentire in merito alla sua sessualità come è successo a Gabriel Garko, e che lo stia facendo ancora ora. Sensazione confermata da diverse testimonianze, come quella di Lory del Santo ad esempio, ma anche da parole di persone che Morra lo conoscono bene. Come Adua del Vesco che a quanto pare aveva degli altri motivi dei quali non aveva parlato, per provare risentimento nei confronti di Massimiliano. Ricordiamo che Adua e Morra sono stati insieme prima che lei avesse una relazione con Garko. E’ possibile che l’attrice in questo caso non sapesse nulla ma che se ne sia resa conto solo dopo? E’ difficile capire direttamente dalle sue parole, ma sembra proprio che ieri sera Adua ne abbia parlato con Matilde Brandi e Dayane, confessando il grande segreto di Massimiliano.

Alcune delle frasi di Adua che ha sussurrato all’orecchio delle sue amiche qualcosa:

Strategie di persone per le quali provo affetto e quindi ci rimango male. Persone che continuano a deludermi. Ma poi lui è molto più grave di lei, gravissimo. Capite perché non potevo parlare? Ragazze però deve rimanere tutto qui

queste sono le parole che Adua ha usato quando Matilde e Dayane le hanno chiesto un parere sulla storia possibile tra Guenda e Massimiliano Morra.

Anche in questo caso esiste un video:

Sinceramente? A me sembra che Adua dica: "Massimiliano è gay". Poi… #gfvip pic.twitter.com/G7x6HMgKPc— VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 2, 2020

Come vedrete dal video, sembra proprio che Adua dica: “Lui è gay. […] Mi raccomando Dayane non dirlo“. Matilde ha subito rassicurato Adua: “Tranquilla, proprio patto di sangue sui nostri figli”.

La conversazione va avanti e che le tre donne stiano parlando di questa presunta omosessualità di Morra è evidente a tutti, viste le frasi che usano andando avanti nel discorso. Infatti la Mello ha iniziato a chiedersi se la sua nuova ragazza sia complice di questa cosa o se non sappia nulla.

“Ma la sua ragazza lo sa?“. In questo caso Adua si è morsa la lingua: “Non mi far dire altre cose”. La Mello, dopo aver visto il confronto da Dalila e Massimiliano nella casa del Gf VIP 5 dice di non aver provato la sensazione che si prova vedendo due persone innamorate e sentenzia: ”Io non ho visto innamorata questa ragazza, non vedevo amore, ho visto solo scene tra di loro“.