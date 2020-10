Adua contro Zorzi: “Mi fa schifo” e chiede scusa a Massimiliano negando ancora tutto

“Che schifo che fa. Mi fa schifo. Non ci posso credere, non ci credo, non posso credere che mi ha fatto una cosa simile” sono queste le parole che nel corso della notte Adua del Vesco ha usato per commentare quanto stava accadendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ha detto queste cose dopo aver scoperto che Tommaso Zorzi l’aveva nominata con la motivazione che la riteneva una bugiarda. Il motivo è legato alla confessione che Adua avrebbe fatto in albergo, prima che il reality iniziasse. Tommaso Zorzi infatti ha detto che Adua gli aveva fatto una confidenza, dicendo che Massimiliano era gay. Zorzi ne ha anche parlato con Massimiliano Morra che però non sembra aver voluto credere al fatto che Adua si spingesse a fare una cosa simile. In giardino è arrivato poi il confronto tra l’attore e la sua ex fidanzata che ha ribadito, negando, di non aver mai detto nulla in merito alla sua sessualità.

ADUA DEL VESCO SI SCUSA CON MASSIMILIANO MORRA MA NEGA DI NUOVO TUTTO

Adua si scusa con Massimiliano ma nega di aver detto che sia gay:

Ti chiedo scusa Massy. Vorrei si mettesse una pietra sopra. Sono stanca che ogni serata esca qualcosa di me. E’ colpa mia perché ne ho parlato io. Nell’orecchio le ho detto che sei stratega! Non so perché è uscito sto fatto dell’outing. Se io sto così è perché sto male. Mi sento una merda non mi devi scusare. Mi dispiace, mi dispiace veramente tanto

Massimiliano sembra di non essere affatto scalfito dalla confessione fatta da Zorzi alla quale probabilmente neppure crede. E ribadisce che l’unica cosa che gli ha dato fastidio è il fatto che Adua non abbia detto la cosa dello stratega in faccia. E aggiunge:

Tranquilla non porto rancore, non me ne frega. Ti perdono. Puoi pensare che io sia stratega, non mi interessa

I telespettatori del Grande Fratello VIP 5 continuano però a chiedersi come, a prescindere da tutto, Massimiliano possa mantenere la calma, sia che ci sia stato un outing involontario sia che il tutto non sia vero. E’ il chiacchiericcio che dovrebbe far arrabbiare, a prescindere dal contenuto dello stesso…

La del Vesco, molto turbata per quanto accaduto, anche dalle parole di Antonella Elia che ha sottolineato tutti i casini che l’attrice ha causato ( anche se Adua non può immaginare tutta la vicenda legata all’Ares Gate a meno che qualcuno non glielo abbia detto), ha minacciato più volte di lasciare il Grande Fratello VIP. Le amiche hanno cercato di convincerla a prendersi almeno una notte per pensarci.