Tommaso Zorzi dice a Massimiliano della confessione di Adua del Vesco: l’attore nega ancora

Ultime news dalla casa del GF VIP 5 dove durante la notte post diretta, è successo davvero di tutto. Tommaso Zorzi ha rotto gli indugi e dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni in confessionale, raccontando davanti a Signorini e a 3 milioni di spettatori quello che Adua del vesco gli aveva detto sul conto di Massimiliano lo fa anche con l’attore. Consigliato da Matilde Brandi che ha saputo della rivelazione fatta in confessionale, Zorzi decide di parlare con Massimiliano Morra e gli dice che Adua in albergo gli aveva detto, ancora prima che il gioco iniziasse, che lui era gay. Tommaso si stupisce del fatto che nè Adua, dopo aver letto i titolo dei giornali, nè Massimiliano si siano infuriati. Se non fossero vere queste illazioni, secondo l’influencer, entrambi avrebbero dovuto minacciare di fare querele o comunque reagire in modo diverso.

LA CONFESSIONE DI TOMMASO ZORZI A MASSIMILIANO MORRA

Tommaso quindi in giardino decide di chiarirsi con Massimiliano. Lui chiaramente non può sapere se sia gay o meno ma sa quello che è successo con Adua che anche a lui, prima che il gioco iniziasse, aveva detto determinate cose.

A me mi ha detto che sei gay. Te lo dico perché ho visto questi piagnistei con i rosari in mano… Me lo ha detto in albergo. Insomma, se vuoi giocare gioca, ma ti pare che una produzione mette dei virgolettati a caso.

Massimiliano ha continuato a ribadire il suo punto di vista e la sua versione dei fatti senza perdere troppo la calma. Zorzi ha aggiunto:

Se non sei gay è un’aggravante all’illazione che ha fatto lei. Il punto è che non può passare il messaggio che una persona faccia coming out al posto di un altro. Quando di me dicevano che ero gay ed io non lo avevo ancora detto a nessuno mi arrabbiavo tantissimo e ci stavo malissimo

Massimiliano Morra sembra non credere al fatto che Adua sia andata da Zorzi a dire determinate cose e vuole darle il beneficio del dubbio visto tutto quello che hanno passato insieme.

Non dimentichiamo tra l’altro, qualora il video mandato in onda non bastasse, che Dayane Mello, nel corso della diretta, quando Tommaso le ha detto se fosse tutto vero ha scosso la testa per confermare ma non solo, ha fatto capire a Guenda Goria che non dirà nulla contro Adua perchè è una sua amica e la protegge…Vi terremo aggiornati comunque con le ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 5 anche perchè Adua, prima di andare a dormire, ha più volte manifestato la sua volontà di lasciare il gioco.