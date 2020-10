Bake Off Italia 2020: doppia eliminazione al femminile, ecco chi lascia il tendone

Come da tradizione, anche in questa ottava stagione di Bake Off Italia è arrivata la temuta puntata con la doppia eliminazione. Una puntata già molto pericolosa per i concorrenti ma è che stata resa ancor più tortuosa dal nuovo meccanismo di gara di Bake Off Italia 2020: i concorrenti sono stati divisi in due batterie e hanno avuto una sola chance per non finire a rischio eliminazione.

I grembiuli rossi di entrambe le batterie si sono dovuto poi sfidati in una nuova, ultima, difficilissima prova che ha messo in salvo tutti tranne due sfortunati pasticceri amatoriali… anzi, pasticcere amatoriali. Esatto, in questa quinta puntata di Bake Off Italia 2020 sono uscite dal tendone altre due concorrenti donne. Ecco di chi si tratta.

Bake Off Italia 2020: doppia eliminazione, chi è stato eliminato?

Tema della puntata di questa sera era quella dei “doppi”. La prima brigata ha dovuto realizzare una torta “due in uno”; un esperimento già testato in passato. In breve, i pasticceri amatoriali hanno dovuto mischiare due torte famose per generarne una nuova. Fra preparazioni più o meno riuscite, ad andare a rischio eliminazione in questa prima fase abbiamo visto Elena, Elisabetta e Arturo.

Nella seconda batteria, invece, i giudici hanno chiesto ai pasticceri amatoriali di creare lo stesso dolce in due versioni: una dolce e l’altra salata. Philippe e Valeria sono usciti sconfitti da questa prova.

I cinque concorrenti che hanno indossato il grembiule rosso hanno dovuto affrontare la temuta Prova Salvezza. Questa volta, la prova tecnica è stata doppia: i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare la difficilissima versione di Ersnt Knam e contemporaneamente la altrettanto difficile versione di Damiano Carrara della Lemon Meringue Pie (la crostata meringata al limone). Tutto in tre ore.

La doppia eliminazione non perdona: Elisabetta e Valeria sono le eliminate di

questa puntata. 😢 #BakeOffItalia torna venerdì alle 21.20 su #RealTime. 🍰 pic.twitter.com/fj1FFQsTyC— Real Time (@realtimetvit) October 2, 2020

Salvataggio dopo salvataggio, Ernst Knam e Damiano Carrara hanno annunciato a fine puntata i nomi delle due concorrenti eliminati: a lasciare il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 2 ottobre 2020 sono Elisabetta e Valeria.

Dopo una puntata sui doppi (con doppia eliminazione), fra sette giorni sotto il tendone si torna ad un clima più gioioso: le prove riguarderanno ricette della tradizione del Sud Italia. Nel trailer viene anticipato anche che il concorrente Arturo sarà coinvolto in un imprevisto shockante!