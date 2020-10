Ballando con le Stelle 2020: Antonio Catalani elimina un altro VIP, ecco chi

Terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 significa una seconda eliminazione dal gruppo delle tredici coppie in gara in questa quindicesima edizione del programma. Solo sette giorni fa, il visual artisti Antonio Catalani se l’è dovuta vedere in un faccia a faccia finale con l’amatissima attrice Barbara Bouchet riuscendo nell’incredibile impresa di vincere la sfida. Ma evidentemente per il giovane e affascinante pittore il percorso all’interno del programma di Milly Carlucci si rivela ancora lungo e tortuoso…

Nel corso della terza puntata del 3 ottobre 2020, infatti, Antonio Catalani è finito nuovamente agli ultimi due posti della classifica combinata, realizzata dalla media del voto della giuria tecnica, dei tesoretti e del voto social. Per lui e la sua maestra Tove Villfor è stato necessario disputare un nuovo spareggio…

Ballando con le Stelle 2020: Antonio Catalani vince lo spareggio della terza puntata

Allo spareggio finale, la coppia composta da Antonio Catalani e Tove Villfor ci finisce in sfida con un’altra coppia finita fra i fanalini di cosa della classifica combinata: ci riferiamo a Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Una volta formalizzata la sfida, Milly Carlucci ha immediatamente invitato le due coppie a raggiungere il centro palco ed ha aperto l’ultimo televoto social della serata.

È indubbio che fra il giovane pittore fisicato e l’attore 71enne a fare la voce grossa sui social è sicuramente il primo dei due. Ma, come siamo stati sempre abituati, a Ballando con le Stelle tutto può succedere…

Il voto dei social, rivelato in grafica con il mascherino e il contatore, ci ha rivelato una vera e propria vittoria schiacciante a favore di Antonio Catalani. Per il giovane pittore le preferenze hanno raggiunto il 71% delle preferenze; per Ninetto Davoli soli il 29% dei voti totali. #AntonioCatalani vince lo spareggio!✨

Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo con #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/HOjQm28p5T — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 3, 2020

A seguito di questo secondo responso a favore di Antonio Catalani, sul web si è aperto un virtuale dibattito sull’uso dei social come unico metodo di voto per decidere le sorti dei concorrenti VIP in gara. Perché se è pur vero che votare con i social con like e cuoricini è gratuito e non comporta telefonate o l’invio di codici numerici via sms, è altrettanto vero che forse il “popolo dei social” è più orientato verso i concorrenti giovani o molto discussi… lasciando irrimediabilmente a casa tutti gli altri.