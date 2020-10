Raimondo Todaro in lacrime a Ballando con le stelle: Elisa Isoardi consola il suo guerriero

Tra i momento più emozionanti della terza puntata di Ballando con le stelle 2020 c’è stato sicuramente quello dedicato alla coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Il maestro di Ballando, dopo una delicata operazione subita, sta cercando di rimettersi in piedi, e pensare che avrebbe potuto ballare era davvero difficile. Ma su quella pista ieri sera c’è voluto scendere, al fianco della sua Elisa. Insieme, furbamente, come ha fatto notare anche Selvaggia Lucarelli, hanno portato a casa una ottima esibizione conquistando anche un buon punteggio. Ma sono state le parole di Milly a far sciogliere in lacrime Raimondo, che mai a Ballando con le stelle si era sciolto in questo modo. Ivan Zazzaroni scherza: “Si vede che Raimondo sta invecchiando, si è commosso“. Ed effettivamente vedere Raimondo in lacrime non è cosa di tutti i giorni visto che è sempre stato come una sorta di leone in gabbia, pronto a fare di tutto per di difendere la sua compagna di viaggio, o il suo compagno ( nel caso di Giovanni Ciacci).

A BALLANDO CON LE STELLE 2020 LE LACRIME DI RAIMONDO TODARO

Milly, dopo l’esibizione di Raimondo ed Elisa, ha raccontato che non è stato affatto semplice per i due provare questa settimana. “Non avevamo idea di quello che Raimondo avrebbe fatto, faceva un passo e poi aveva bisogno di riposarsi e stendersi” ha detto la conduttrice. Parole che hanno fatto commuovere Raimondo, che fino a quel momento aveva provato a resistere. Ma dopo aver ballato sulle note della Cura con Elisa Isoardi non poteva che sciogliersi tra le sue braccia. Proprio come fanno gli uomini che difficilmente si mostrano in lacrime, ha poggiato la sua testa su Elisa, in cerca di protezione. Alla fine però anche la Isoardi si è lasciata andare in un pianto liberatorio, emozionata anche nel vedere il suo guerriero così indifeso e vulnerabile.