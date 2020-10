Stefano Sala e Dasha infuriati rispondono dai social alle tante accuse di Dayane Mello

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci si lascia andare a molte confessioni e spesso non ci si rende conto che alcune delle cose raccontate, potrebbero fare molto male a chi sa fuori dalla casa. E’ il caso di alcune delle dichiarazioni che Dayane Mello ha fatto in merito al suo ex compagno e padre di sua figlia. Stefano Sala e sua moglie Dasha, hanno preferito per alcuni giorni tacere ma poi, quando Dayane ha continuato a parlare di loro, facendo anche delle pesanti accuse, hanno deciso di parlare dai social e hanno detto la loro.

Dayane mentre parlava con le sue amiche in vasca da bagno, e non solo, ha più volte parlato di quello che succede nella vita di sua figlia sottolineando di non avere un buon rapporto con il suo ex e di pensare che non si prende abbastanza cura della bambina. Stefano nella casa del Grande Fratello VIP, in un’altra edizione, aveva spiegato che a prendersi cura di sua figlia, mentre lui lavora, visto che Dayane è spesso all’estero, sono i suoi genitori. Cosa che ha ribadito anche nel video di risposta alla sua ex, sottolineando che se non ci fossero stati i suoi genitori, la bambina non avrebbe avuto punti di riferimento, viste le tante assenze per motivi di lavoro, dei suoi genitori.

LA RISPOSTA DI STEFANO SALA ALLE PAROLE DI DAYANE DAL GF VIP 5

Ma quello che Stefano e Dasha non hanno gradito, sono le accuse lanciate da Dayane che riguardano loro come genitori. Dayane infatti ha detto che la donna non vuole che il figlio da poco avuto con Stefano, abbia contatti con la sua bambina. Una cosa molto grave, se fosse vera. Stefano nega assolutamente questa circostanza e spiega che la sua bambina, mentre Dayane è in casa, vive insieme a lui e al figlio nato dalla relazione con Dasha. Inoltre fa notare che Dayane ha raccontato queste cose mentre non erano presenti Tommaso Zorzi e Pierpaolo che sono due suoi amici e che di certo l’avrebbero difeso dicendo come stanno realmente le cose.

DASHA RISPONDE ALLE ACCUSE DI DAYANE MELLO

Le parole di Dasha, la moglie di Stefano Sala:

Tutto ha dei limiti! Dayane parla male di me, di Stefano e dei genitori di Stefano! È una bugiarda! Dice a tutti che è una brava mamma? Questa cosa fa ridere, lei non c’è mai! Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza. Tutto quello che ha Sofia lo ha grazie a Stefano e ai nonni. Dayane è instabile e irresponsabile. La famiglia di Stefano l’ha sempre trattata benissimo anche se il suo comportamento ha lasciato tutti sotto choc. Con me ha provato a fare l’amichetta finta, come fa con tutti, ma non le è andata bene perché io ho capito come è lei. Parla sempre male di tutti alle spalle ma in faccia sorride

In quella stessa occasione Dayane si era spinta anche oltre, era arrivata a parlare di quello che era successo quando Stefano e Dasha avevano scoperto di aspettare un bambino, parlando di cose molto delicate che dovrebbero certamente restare private ( e che per questo evitiamo di riportare).