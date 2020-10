Tommaso Zorzi attacca Pierluigi Diaco: “Dovrebbe fare il GF VIP per ripulirsi l’immagine”

Ieri sera, dopo cena, i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si sono ritrovati sul divano e hanno iniziato a parlare di viaggi ma anche di quello che succede nel mondo della tv. E mentre si parlava di personaggi non molto simpatici, è spuntato il nome di Pierluigi Diaco. E’ stato Tommaso Zorzi a ricordare parte di quello che è successo questa estate, anche se non tutte le informazioni date sono propriamente corrette. Ad esempio non è vero che Io e Te è stato chiuso, è finito in anticipo perchè c’era stato un caso di covid 19.

Ma Zorzi ha avuto molto da dire su Diaco, un vero e proprio attacco contro il conduttore di Rai 1, che del resto questa estate, è stato aspramente criticato dal pubblico sui social.

IL DURO ATTACCO DI TOMMASO ZORZI A DIACO DAL GF VIP 5

Ed ecco il duro attacco di Zorzi:

Uno che ha fatto delle figure orrende è…com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo. Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi. – ha detto Zorzi – Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e lui sbotta ‘ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati’. Vi giuro, ma incavolato nero. Oppure in diretta sclera ‘hey voi dietro silenzio, perché qui stiamo lavorando’. Gli hanno chiuso il programma.

E ancora:

Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba. Nell’imbarazzo più totale degli opinionisti.Pensate a lavorare in studio con uno così. […] Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l’immagine”

Maria Teresa Ruta ci ha aggiunto anche il suo punto di vista, mentre la Contessa continuava a dire di essere pienamente d’accordo con Zorzi: