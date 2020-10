Tutte le rivelazioni su Massimiliano Morra: è giusto “sparlare” in tv senza prove certe?

In questi giorni in vari salotti televisivi si parla di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. In particolare si continua a puntare la lente di ingrandimento sulla vicenda legata a Massimiliano Morra e Adua del Vesco. Dato per assodato che i due hanno finto, sarebbe interessante capire il motivo per il quale lo abbiano fatto ma a quanto pare, il pubblico è più interessato a sapere altro. Ed è così che da Mattino 5 a Pomeriggio 5, si raccolgono testimonianze di chi dice di sapere che Morra ha avuto delle relazioni con altri uomini. Il che succede sempre, perchè il gossip è anche fatto di queste rivelazioni. Ma nessuno però, oltre alle famose chat che vengono sempre mostrate anche sui social, ha delle prove concrete di quello che afferma.

Ad esempio nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 6 ottobre 2020, Guendalina Canessa ha parlato di un politico suo amico che le avrebbe detto che Massimiliano era stato per anni insieme a un noto produttore televisivo. Poi ha anche aggiunto che una ragazza transessuale le ha mandato delle chat nelle quali si legge che Massimiliano le chiedeva di non dire nulla della loro relazione se mai fosse uscito qualcosa visto che stava per entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Signoretti ha più volte ricordato che mandare dei messaggi in chat a decine di persone, non equivale anche ad aver avuto realmente delle relazioni. E in passato, di storie simili, ne sono accadute diverse.

Le conduttrici e i conduttori si dissociano poi, dai gossip che vengono lanciati nei loro programmi, ma allora, senza prove alla mano, ha senso dare spazio a questo chiacchiericcio, continuano a dire che “a noi non interessa sapere se Massimiliano è gay?”.

ANCHE DA MATTINO 5 RIVELAZIONI SU MASSIMILIANO MORRA

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, dopo averne ampiamente parlato sui social, Deianira Marzano che nella vita fa proprio la raccoglitrice di segnalazioni sui social, riferisce la storia del farmacista napoletano che avrebbe avuto una relazione con Morra e che per lui avrebbe lasciato anche la moglie.

Bene, se si vuole fare del gossip su questa vicenda, lecito, perchè non portare in studio direttamente questa persona che, per avvalorare la sua tesi ha detto alla Marzano di essere pronto a raccontare tutto?

Tra l’altro tutto questo avviene mentre Morra si trova nella casa del Grande Fratello VIP, la sua fidanzata è fuori e non sa come agire in questa vicenda e Signorini non sembra essere molto propenso a mostrare quello che su Adua e Morra si dice fuori e si è detto…