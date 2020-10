Due concorrenti del GF VIP 5 hanno avuto il covid 19: la rivelazione in casa

Questa edizione del Grande Fratello VIP è in qualche modo caratterizzata dal coronavirus, come del resto lo era stata anche la quarta che si è chiusa in primavera. I momenti sono diversi, in quei mesi infatti si combatteva contro il covid 19 con gli ospedali pieni, senza mascherine, con poche sicurezze. Oggi la curva sembra crescere ma c’è la speranza che si riesca a fare il possibile per evitare che la situazione peggiori. E nella casa del Grande Fratello VIP 5 si parla sia di quello che potrebbe accadere fuori ma anche di quello che è accaduto proprio in quei mesi. Due concorrenti del GF, parlando tra di loro, hanno raccontato di aver avuto il covid 19.

FRANCESCO OPPINI HA AVUTO IL COVID 19: LE ULTIME NEWS DAL GF VIP 5

Francesco Oppini non ha detto molto sulla malattia, ha solo spiegato di aver preso il coronavirus nello stesso periodo in cui lo aveva avuto anche sua madre, Alba Parietti. “Verso i primi di marzo, più precisamente il 9, ho avuto i primi sintomi: mal di gola, un po’ di raffreddore, febbre e spossatezza. Con una semplice tachipirina la febbre è sparita, avevo chiamato il medico e credevo di aver preso un colpo di freddo. Ieri ho avuto la risposta definitiva: ho avuto il CoronaVirus, mi hanno fatto il tampone e sono negativa, sono guarita” aveva raccontato Alba Parietti a Carta Bianca su Rai 3.

Ma Oppini non è stato il solo concorrente ad avere avuto il covid 19 .

ANDREA ZELLETTA HA AVUTO IL COVID 19: LE ULTIME NEWS DAL GF VIP 5

Pare che anche Andrea Zelletta abbia poi confessato di aver avuto il covid 19. Non ci sembra che ne abbia parlato sui social nei mesi scorsi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di aver avuto solo pochi sintomi, tra i quali la perdita del gusto e dell’olfatto.

Ricordiamo che non ha fatto in tempo a diventare un concorrente del Grande Fratello VIP 5, almeno per il momento, Paolo Brosio che ha avuto il covid pochi giorni prima di entrare nella casa e che da poco è guarito.