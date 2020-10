Pierpaolo Pretelli offeso con Elisabetta Gregoraci, loro si chiariscono ma qual è la parola incriminata?

Pierpaolo Pretelli ha affrontato una giornata no nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri, e il motivo è legato a una frase, o a una parola che Elisabetta Gregoraci gli avrebbe detto ieri. Il concorrente sembra esserci rimasto parecchio male tanto che Eli deve avvicinarsi a lui per un chiarimento. Pare che l’espressione usata dalla Gregoraci, fosse stata usata più volte in passato anche dalla sua ex, e la cosa quindi, non gli sarebbe affatto piaciuta. Sui social per molte ore i telespettatori si sono chiesti quale fosse la parola incriminata e poi, una volta compreso quanto accaduto, sarebbero anche arrivati a chiedere la squalifica della Gregoraci.

Ma andiamo per gradi, iniziando dalla discussione che c’è stata tra i due.

CHE COSA HA DETTO ELISABETTA GREGORACI A PIERPAOLO PRETELLI?

Pierpaolo molto giù di corda, ha provato a spiegare alla Gregoraci che cosa è successo:

Tu mi hai detto una cosa non bella. Una parola non carina che non è la prima volta che mi sento dire, un termine brutto che non voglio ripetere. Non posso ripeterla, perché è una parola che nei litigi brutti mi è stata detta da una mia ex. No, non è rinco, è una parola brutta e il modo, non è una parola bella. Ci sono rimasto male, poi a questa parola io do un peso. Non mi hai detto ‘lascialo perdere’, ma era un’altra cosa. Questa è una cosa forte non è una cosetta”.

Elisabetta sembra cadere dalle nuvole tanto che, dice di non ricordare, neppure quello che avrebbe detto a Pierpaolo. E commenta:

Giuro che non ricordo, ma la prossima volta se ti dà fastidio qualcosa me lo devi dire subito. Non aspettare, dimmi nel momento quello che non ti torna, così come faccio io. Io non ricordo quello che ti dico, io non mi ricordo le battute, non mi sembrava. Per me non è successo niente, tu però mi devi dire ‘Elisabetta siamo amici speciali e tu mi hai fatto soffrire oggi’. Non mi sono accorta e quindi ti chiedo scusa.

Facciamo una premessa: noi non abbiamo ascoltato in diretta quello che Elisabetta ha detto, per cui possiamo solo fidarci di chi ha visto il momento. Molti spettatori hanno chiesto che la Gregoraci venga squalificata in quanto avrebbe dato del “ritardato” a Pierpaolo ma in realtà, Elisabetta gli avrebbe detto: “Arrivi sempre a scoppio ritardato”.