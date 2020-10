Brutta battuta di Andrea Zelletta verso Franceska Pepe fuori onda: Zorzi la difende

Nella casa del Grande Fratello VIP 5, quando Alfonso Signorini non è collegato per la diretta, succedono molte cose che potrebbero dare spunto anche a dibattiti ma il conduttore sembra non accorgersene mai…Ieri ad esempio, Andrea Zelletta ha avuto una uscita molto infelice su Franceska Pepe che è stata fatto subito notare da Tommaso Zorzi che, strano ma vero, ha persino difeso la sua ex nemica.

Tutto è iniziato da una considerazione che la Pepe ha fatto su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, sottolineando tra l’altro, quello che fuori dalla casa, pensa almeno l’80 % della gente. Ossia che Elisabetta Gregoraci e l’ex velino, non avranno mai una storia. Poi certo Franceska ci ha aggiunto del suo, dicendo che Elisabetta non potrebbe mai fare la vita che fa il modello ma è chiaro che si trattava di una frecciata avvelenata per creare scompiglio. In realtà però i diretti interessati hanno fatto finta di nulla mentre a offendersi per quello che è stato detto, è Andrea Zelletta.

TOMMASO ZORZI A SORPRESA DIFENDE FRANCESKA PEPE AL GF VIP 5

E così Andrea Zelletta ha esclamato: “Ma non si vergogna? Ma come si permette Franceska a dire quella roba? Cattiva nei confronti di Eli e nei confronti di Pierpaolo. L’amore va oltre gli stili di vita. Cessa pezzente“. Elisabetta lo ha invitato a non andare oltre mentre Zorzi gli chiedeva perchè ha usato la parola cessa che nulla aveva a che fare con questa situazione. Gli ha fatto notare che si discute ma non si deve andare di certo sull’aspetto fisico di una persona.

“Cessa perché non può dire una roba del genere. Una persona del genere come la definisci? Ma come si permette questa? Non stare a guardare la parola, ma il succo“ ha detto Zorzi che tra l’altro ha fatto notare ad Andrea che poteva chiedere di parlare anche in diretta. Ed effettivamente poi Andrea ha chiesto a Signorini di avere modo di dire una cosa ma non c’è stato tempo. E così dopo la puntata il ragazzo ha continuato: “Non ho parole per quello che ha detto. Battuta di poco gusto, ma non esiste. Deve portare rispetto alle persone. Voleva prendersi i 2 minuti di notorietà in trasmissione. Uno dice ‘ok è Franceska’, però io non accetto queste cose”.