Grande Fratello VIP 5 nominati ottava puntata: tre donne al voto

Si dice che questa edizione del Grande Fratello VIP durerà fino a febbraio con i concorrenti chiusi in casa anche durante le feste di Natale. Non è mai successo prima, dobbiamo crederci? I concorrenti ci sembrano già aver dato tutto quello che potevano dare in questo primo mese e pensare di vederli ancora altri tre mesi e mezzo, chiusi in gabbia, è davvero assurdo…Ma vi terremo aggiornati in questo senso. Tornando inbeve all’ottava puntata del GF VIP 5 ( ricordiamo che i concorrenti hanno firmato per 24 puntate) la serata come sempre si è conclusa con le nomination che porteranno all’esclusione nella puntata di lunedì. Prima di iniziare con le votazioni però Signorini ha ricordato che anche questa settimana ci sono gli immuni: si tratta di Elisabetta, Enock, Pierpaolo, Patrizia, Matilde e Andrea. Gli immuni hanno quindi avuto modo di fare le nomination in confessionale mentre gli altri hanno dato i nomi in modo palese.

GRANDE FRATELLO VIP 5 LE NOMINATION DELL’OTTAVA PUNTATA: I NOMINATI DEL 9 OTTOBRE 2020

La prima ad andare in confessionale è Matilde: nomina Maria Teresa perché non ha gradito la questione del lavoro e del programma Chef per Passione tirata fuori in puntata. Tocca poi ad Enock: nomina Stefania perché “non mi è piaciuta la nomination di due settimane fa che m’ha dato”. Ed Elisabetta: nomina Maria Teresa perché “non mi è piaciuto come si è comportata con Matilde”.

Pierpaolo: nomina Maria Teresa perché “mi mette agitazione quando sto in cucina”. E’ il turno di Patrizia che a quanto pare non ha affatto perdonato Stefania visto che la nomina. Poi Andrea: nomina Maria Teresa perché “ha fatto delle affermazioni poco carine su Matilde”.

Si continua con le nomination palesi: Adua nomina Maria Teresa perché “non mi è piaciuto quello che ha detto su Matilde”. Maria Teresa nomina Massimiliano perché vorrebbe restare soltanto con le donne. Dayane nomina Stefania perché “non penso che è una donna sincera”. Stefania nomina Dayane per una lite avvenuta oggi. Francesco nomina Maria Teresa “per il discorso di prima con Matilde”. Massimiliano nomina Maria Teresa perché “l’ho trovata insensibile nei confronti di Matilde”. Guenda nomina Dayane “per affetto nei confronti di Stefania”. Tommaso nomina Massimiliano “perché se ha delle cose me le deve dire in faccia”. Si termina con Myriam che fa il nome di Stefania.

E alla fine quindi sono tre le donne ad andare al voto. Insieme a Myriam che eredita la nomination per essersi salvata, vanno al voto anche Maria Teresa e Stefania.