Ballando con le Stelle 2020: eliminazione rimandata, Costantino della Gherardesca fugge infuriato

Ogni settimana Ballando con le Stelle 2020 si rivela ricco di sorprese. Questa volta a giocare uno scherzetto ai concorrenti non è stata la discussa giuria o i tesoretti immeritati ma la produzione del programma, che ha svelato all’ultimo momento che le coppie spareggianti non avrebbero scoperto il responso del voto social in serata ma…. addirittura fra una settimana!

Per Milly Carlucci e il suo gruppo di autori, in realtà, questo meccanismo non è affatto nuovo: già in altre occasione si è deciso di spostare l’eliminazione “in testa alla prossima puntata”, come ha raccontato la conduttrice in diretta. A rimare di sasso, invece, è stata una delle due coppie spareggianti che sui titoli di coda ha preferito abbandonare lo studio con il viso ricolmo di rabbia….

Ballando con le Stelle 2020: eliminazione rimandata a sabato 17 ottobre

Ma come sono andati i fatti? Dopo il classico giro di esibizioni, la votazione per alzata di palette, la classifica, il tesoretto e il momento dei coni, Milly Carlucci ha rivelato che a finire allo spareggio finale sono le coppie composte da Costatino della Gherardesca con Sara Di Varia e Antonio Catalano con Tove Vilfor. Per Costantino della Gherardesca è il primo spareggio dopo ben tre ultimi posti nella varie classifiche di fine puntata. Per Antonio Catalani lo spareggio è una sorta di déjà-vu: li ha disputati praticamente tutti.

Tutto sembra andare secondo i piani: tornati dalla pubblicità, le due coppie spareggianti si sono esibite con una performance a piacere; prima Antonio Catalani e poi Costantino della Gherardesca. Le due coppie si sono poi riposizionate al centro del palco per sapere i risultati del televoto social.

Purtroppo per loro, però, il risultato del televoto social non è mai arrivato. Milly Carlucci ha infatti annunciato che la somma dei like e dei cuoricini verrà calcolata all’inizio della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020; dunque c’è ancora tempo prima di poter tirare le somme.

Informato da Sara Di Vaira su questo meccanismo, sembra che Costantino della Gherardesca non abbia preso bene la notizia: come potete vedere dal video realizzato da un utente Twitter, il conduttore diventa subito nero in viso e lascia la scena mentre Milly Carlucci e Paolo Belli si stanno ancora congedando col pubblico a casa.