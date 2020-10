Matrimonio a prima vista Italia 2020: tutto quello che vedremo nella seconda puntata, prima notte e prime liti

Che cosa succederà nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda su Real Time il 13 ottobre 2020? Dopo i primi due episodi, da record di ascolti sul canale 31 del digitale, andrà in onda una nuova puntata domani sera che noi abbiamo già visto in streaming su DPlay Plus e che possiamo quindi commentare insieme a voi. Nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia, le tre coppie si ritroveranno insieme per la prima notte di nozze e poi per il viaggio di nozze. Come andrà? I neo sposi stanno iniziando a conoscersi e ovviamente, nascono anche i primi litigi e le incomprensioni…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: LUCA E GIORGIA GRANDE INTENSA

Luca e Giorgia sono stati i primi e sposarsi ed è per questo che sono subito partiti per il viaggio di Nozze. La loro prima notte insieme è stata in Trentino, sulle Dolomiti. Tra i due c’è stata una grande intesa ma non hanno consumato nessun rapporto prima di dormire. Giorgia era molto stanca anche se ha chiesto al suo neo marito di farle delle coccole, cosa che, come ha rivelato, non aveva mai fatto in passato. I due sorridono molto insieme e questa sembra essere la chiave della relazione. Giorgia e Luca infatti si trovano molto bene insieme anche se poi hanno avuto un piccolo litigio. Giorgia infatti aveva fatto notare che non avrebbe gradito vedere sul collo del suo attuale marito un nuovo tatuaggio. E così Luca le ha spiegato che se qualcuno gli impone una cosa, lui non la fa, se invece se ne parla, lui è aperto al confronto. La prima litigata tra i due si è chiusa con il sorriso, senza troppi drammi.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: SITARA E GIANLUCA GIA’ IN CRISI

Discorso diverso invece per Sitara e Gianluca che, dopo una partenza con il botto, hanno rallentato. I due si sono trovati molto bene nella cena post matrimonio e hanno trascorso la prima notte di nozze in intimità anche se non hanno fatto l’amore. Come hanno confessato si sono però molto avvicinati. Poi Gianluca ha iniziato a raccontare delle cose che Sitara non ha gradito. Lo ha etichettato come un egoista ma è stata spiazzata anche da un’altra rivelazione. Gianluca infatti un anno fa aveva organizzato insieme a quella che era la sua fidanzata, il matrimonio. Tante cose che hanno mandato in crisi Sitara che si è sentita poi anche trascurata dal suo neo marito. La ragazza si è sfogata e ha poi capito di aver forse esagerato ed è per questo che, una volta arrivati nella loro casa delle vacanze sull’Isola d’Elba, ha deciso di ricominciare da capo. Ma tra i due qualcosa sembra essersi comunque incrinato.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: NICOLE E ANDREA E L’OSSESSIONE PER LA FORMA FISICA

Che Andrea Ghiselli fosse ossessionato dalla forma fisica e dalle forme di sua moglie era chiaro a tutti. Ha passato ore a ripetere quanto fosse preso dal seno di Nicole, passando anche per una sorta di maniaco. I due hanno subito trovato una grande intesa fisica, nonostante tutto, ed è questo che ha destabilizzato molto il pubblico a casa. Nicole e Andrea hanno passato insieme la prima notte di nozze ma non c’è stato un rapporto vero e proprio. Andrea ha fatto capire a Nicole che c’è qualcosa di lei che non lo soddisfa anche se le ha poi dato un 7 che a suo dire, è un gran voto. Tra i due ci sono molte differenze e sarà difficile immaginare che due stili di vita così diversi possano trovare un punto in comune per non esplodere…

E del resto, come vi abbiamo raccontato, sembra proprio che questa coppia non sia destinata a durare.

Appuntamento quindi a domani, 13 ottobre 2020 per la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda su Real Time.