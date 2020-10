Andrea Zelletta comodino, piange fuori onda e offende Franceska: sfigata

Ieri sera, lunedì 12 ottobre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Durante la serata è stata affrontata anche la questione ‘comodini’ perché ci sarebbero dei concorrenti che si espongono molto poco e si nascondono dietro ad altri vipponi. Uno di questi è Andrea Zelletta, ex volto noto di Uomini e Donne, il fidanzato di Natalia Paragoni. Zelletta non è uno capace di creare grandi dinamiche ed è stato preso di mira da alcuni concorrenti proprio per essere utile quanto un comodino. “Io lavoro sui social, alla fine per questo siamo salvi anche. Magari non ho il tuo stesso seguito ma abbiamo un pubblico simile.

Anche il mio, come il tuo, è molto interattivo” ha affermato Andrea Zelletta in uno sfogo fuori onda. Ma il concorrente del GF Vip non si è fermato qui.

Andrea Zelletta si agita sul ‘comodino’: ecco che cosa ha detto nel fuori onda

“Quella cosa del comodino proprio non l’accetto” ha affermato Andrea Zelletta. “Ma ti rendi conto hanno scritto su Twitter “finalmente i comodini si svegliano”? Ma stiamo scherzando? Io non sono un comodino” si è agitato il concorrente nel fuori onda. “Tanto il pubblico mi ama e l’ha dimostrato stasera salvandomi. Di questo devo ringraziare Natalia. Noi non usiamo nessuna strategia per questo il pubblico ci supporta” ha pure spiegato. Chi ha seguito pure la diretta con Alfonso Signorini ha sicuramente visto quello che è successo con Franceska con la k.

Andrea Zelletta vs Franceska Pepe: volano parole e insulti in diretta al GF Vip 5

Durante la diretta Franceska Pepe è intervenuta proprio per confermare il fatto che Andrea Zelletta non sia altro che un comodino nella casa più spiata d’Italia. Il concorrente non ci ha pensato due volte a rispondere. Con o senza k, Zelletta si è infuriato fino ad arrivare alle lacrime: “Sei malvagia e inutile! Ma io a te neanche ti penso perché una persona come te non merita nemmeno di essere guardata. Anzi, se la guardo la schifo! Ma stai zitta, sfigata“. Poi ha aggiunto: “Io comodino? Ma ringrazia che io ho un gran rispetto. Sfigata“.

Quando poi la diretta del GF VIP 5 su Canale 5 è stata interrotta, abbiamo visto anche altre immagini sul 55. Andrea Zelletta infatti è esploso e ha iniziato a piangere, molto toccato da quello che è stato lo scontro con Franceska. I suoi compagni lo hanno invitato a calmarsi e a non far caso alle provocazioni della ragazza che avrebbe voluto proprio questo genere di reazione.