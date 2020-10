Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi: cosa si sono dette davvero in bagno? Il giallo scuote la casa

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 oggi ha notato che in casa aleggia una sorta di mistero. Tutto è iniziato nel corso della diretta in onda ieri: Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi hanno avuto un incontro in bagno durante il quale si sono dette qualcosa. Ma cosa? Il contenuto di questo brevissimo incontro ravvicinato, viene riferito ai concorrenti in modo diverso e capire chi ha detto davvero la verità, non è cosa semplice. In ogni caso della questione se ne sta parlando ancora ora, a distanza di quasi 24 ore. Ma per quale motivo? Proviamo a fare ordine per capire quello che sta succedendo dopo lo scontro in diretta tra Matilde e Maria Teresa che sembravano aver fatto pace ma…La rivelazione di Maria Teresa a Tommaso Zorzi ha cambiato tutto e in casa di discute moltissimo di queste dinamiche anche perchè di mezzo ci sono andate Stefania, incredula nel sentire queste rivelazioni, e poi anche Dayane Mello che invece accusa la Orlando di non essere una buona amica per Matilde…

MARIA TERESA RUTA E MATILDE BRANDI: CHE COSA SI SONO DETTE DAVVERO IN BAGNO?

Tra Maria Teresa e Matilde sembrava esser tornato il sereno poi però sono successe diverse cose, la Ruta ha sentito una frase della ballerina che l’ha portata a confidarsi con Zorzi.

Ecco cosa non ha gradito Maria Teresa, le parole di Matilde: “Sembra una matta che ogni mattina si sveglia e fa queste cose. Mi dà fastidio, anche se non fa nessun rumore. Tutti possono dire la loro e io non posso dire la mia? A 60 anni fare Sailor Moon davanti le telecamere anche no. Ci sono delle età in cui ci sono dei limiti. Vi pare che io adesso salgo sul tavolo e faccio queste cose?“.

A questo punto, Maria Teresa che ha sentito tutto, avrebbe deciso di agire ( ma solo lei e Matilde possono sapere che cosa si sono dette in bagno). Stando a quanto ha raccontato Maria Teresa a Tommaso, la Brandi le avrebbe detto: “Matilde ieri sera mi ha portata in bagno, si è tolta il microfono e mi ha detto: ‘Ho capito come funziona. Al pubblico piace che litighiamo. Perché non continuiamo? Facciamo spettacolo’.

Non conoscendo questa rivelazione fatta da Maria Teresa a Zorzi, la Brandi le si sarebbe poi avvicinata e Tommaso ci avrebbe visto una sorta di coerenza nel senso che, se si erano davvero messe d’accordo sul litigare, questo comportamento era comprensibile.

Il tutto poi si è complicato in quanto Tommaso ha parlato di questa rivelazione anche alle altre persone in casa e Matilde ha subito spiegato che non era andata proprio come Maria Teresa aveva raccontato. Zorzi però crede alla versione data dalla Ruta che a sua volta ha comunque minimizzato, cambiando in qualche modo anche la sua versione dei fatti.

La soluzione forse sarebbe quella di mettere Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi una di fronte all’altra insieme a Tommaso, il primo ad aver raccolto le confidenze della conduttrice. Vedremo se nelle prossime ore accadrà ma intanto, nella casa, le tensioni sono tante! Non dimentichiamo tra l’altro che potrebbero esserci anche delle conversazioni registrate, nonostante in bagno, a quanto pare, non ci sono dei microfoni. Non ci resta che aspettare la puntata di venerdì.