La rivelazione di Stefania Orlando: “12 anni al fianco di una donna, ho paura di tradire la sua amicizia”

In queste ultime ore, Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP 5 è stata messa in discussione in particolare da Dayane Mello, che l’accusa di non esser stata una buona amica verso Matilde Brandi. Stefania si è risentita di questa cosa e poche ore fa ha provato a spiegare anche a Maria Teresa Ruta per quale motivo per lei avere delle amicizie con donne non è semplice. Tutto parte da un rapporto molto forte che per oltre 12 anni ha avuto con una donna per lei fondamentale. “Ho vissuto per dodici anni con una donna che è stata come un amore per me”, dice con un velo di tristezza negli occhi. “Sono andata via di casa molto presto e lei era diventata la mia famiglia, per tantissimi anni siamo state sempre insieme” ha aggiunto Stefania parlando di questo rapporto speciale che aveva creato .

LA PAURA DI STEFANIA ORLANDO: ECCO PERCHE’ NON RIESCE A DIVENTARE AMICA DI ALTRE DONNE

Stefania spiega che poi questa amicizia è durata, non si è interrotta, neppure quando lei è andata via di casa, quando ha sposato il suo primo marito. Anzi, questa donna è stata anche la sua testimone di nozze, a dimostrazione di questo legame fortissimo che si era creato.

Poi però è successo quello che mai ti aspetti. Un tumore e una battaglia che non è stata vinta e purtroppo questa persona è venuta a mancare.

Da quel momento in memoria di questa bellissima amicizia, Stefania non ha voluto più attaccarsi a nessuno come aveva fatto con lei. “Non sono più riuscita a instaurare un rapporto di amicizia per paura di tradirla”, ammette tra le lacrime, mentre Maria Teresa Ruta ascolta le sue parole. E poi la consola, dicendole che probabilmente la sua amica sarebbe felice di vederla vicino a un’altra donna: “Invece penso che lei ne sarebbe felice”. La showgirl accenna un sorriso: “Sono sicura che Simone me lo abbia mandato lei”.