GF VIP 5 possibili nuovi ingressi stasera: i nomi dei concorrenti

Questa sera, venerdì 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Pare proprio che il reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà fino a febbraio 2021 e per questo bisognerà reclutare dei nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. I primi nuovi ingressi potrebbero avvenire proprio questa sera. Sul web impazzano i nomi dei nuovi vipponi che dovrebbero entrare al GF Vip 5. Cerchiamo di scoprire di chi si tratta. Il concorrente più papabile è Paolo Brosio che era già stato annunciato prima dell’inizio del reality. Brosio ha sconfitto in maniera definitiva il Covid e sarebbe finalmente pronto a iniziare questa nuova avventura.

GF Vip 5, ecco quali concorrenti potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia

Un altro nome che sta girando da giorni è quello di Claudio Sona. Si sarebbe infatti parlato di un concorrente ‘molto gay’ che avrebbe dovuto fare l’ingresso nella casa. Claudio è piuttosto noto per essere stato il primo tronista gay di Uomini e Donne, dunque potrebbe proprio essere un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe sbarcare nella casa più spiata d’Italia anche Claudia Galanti. Lei avrebbe sicuramente una storia molto interessante da raccontare legata alla scomparsa di sua figlia ( dai social però sembra aver smentito questa partecipazione). Altra donna pronta al GF VIP 5 sarebbe Alejandra Onieva, attrice nota per la sua parte in Il Segreto ( dove vestiva i panni della meravigliosa Soledad) e Alto Mare, su Netflix.

Nuovi inquilini nella casa del GF Vip 5: ecco chi entrerà dalla porta rossa della casa

I nomi dei vipponi che potrebbero fare presto il loro ingresso nella casa più famosa del nostro paese non sono finiti qui. Circola anche il nome di Francesco Nozzolino, amatissimo sui social network e noto soprattutto per essere un opinionista di Barbara d’Urso e un protagonista di Avanti un Altro!, il quiz di Paolo Bonolis. Un altro vip pronto al reality show sarebbe Alice Bellagamba, la ballerina che partecipò ad Amici nella stessa edizione di Alessandra Amoroso. Adesso fa l’attrice ma è anche stata al centro di alcuni gossip che in casa non passerebbero inosservati.

I concorrenti del GF VIP 5 proprio ieri in casa parlavano del possibile ingresso di nuovi VIP. Elisabetta Gregoraci sembra essere convinta che a causa del covid non ci sarà nessun nuovo ingresso mentre Andrea Zelletta, ricordando cosa successe lo scorso anno, pensa che potrebbero entrare almeno 4 nuovi concorrenti in casa.