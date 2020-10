Grande Fratello VIP 5: i nominati della decima puntata sono 4, quota rosa al top

Come è finita la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 16 ottobre 2020? Ci si aspetta il famoso ingresso in casa di un nuovo concorrente ( che i vipponi hanno subito smascherato, anche se Signorini nega che sia Simone Susinna) che però alla fine non c’è stato. Solo nomination per chiudere in bellezza la serata con una parte di votazioni palesi e una invece fatta nel segreto del confessionale, Antonella Elia permettendo.

Scopriamo quindi chi sono i nominati della decima puntata del Grande Fratello VIP 5.

GRANDE FRATELLP VIP 5 DECIMA PUNTATA: I NOMINATI DEL 16 OTTOBRE 2020

Si inizia con gli immuni che questa settimana sono stati scelti dagli stessi concorrenti. Ancora una volta quindi, invece che dare spazio al pubblico, visto che lunedì ci sarà la vera e propria eliminazione, si favorisce il famoso gruppetto che ovviamente salva sempre le stesse persone. L’immunità quindi va a Dayane Mello, Matilde ( che però finisce lo stesso in nomination), Pierpaolo Petrelli, Enock ed Elisabetta Gregoraci. Si sceglie di lasciare fuori una persona e tocca a Dayane, che ha preso il piramidale con il tassello dorato, decidere. La concorrente lascia fuori Pierpaolo.

Iniziamo quindi le nomination. Ancora una volta Guenda Goria è nel mirino del gruppo che la nomina scatenando l’ira di Antonella Elia, ormai sempre più voce del popolo dei social. L’opinionista fa inoltre notare a Enock di come si faccia pilotare nelle sue scelte, anche se il ragazzo nega, Antonella gli ricorda del gesto con la manina fatto da Dayane. Peccato che Enock sia un protetto da Signorini e quindi si bissa e si passa oltre.

Oltre a Guenda ovviamente, altra vittima da poter sacrificare è Maria Teresa Ruta, anche lei finisce al voto. Il mini gruppetto, formato da Zorzi, Orlando, Ruta fa il nome di Andrea Zelletta che finisce al voto e, se tanto mi da tanto, la prossima settimana, sono lui e Matilde a rischiare davvero grosso. Uscirà uno di loro? Vedremo.