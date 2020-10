Doppio aereo per Tommaso Zorzi al GF VIP 5: si festeggia quota 1 milione

Giornata di aerei sulla casa del Grande Fratello VIP 5. Anche oggi per i concorrenti dal cielo arrivano messaggi. E per Tommaso c’è una doppia sorpresa. Ci sono ben due messaggi aerei per Tommaso Zorzi che oggi ha ricevuto due donne speciali ma non solo. Perchè un messaggio aveva anche un significato molto importante per Zorzi, considerato che nella vita fa l’influencer! E infatti su Instagram Tommaso Zorzi ha superato il milione di fans. “Adoro” esclama Tommaso Zorzi riferendosi al messaggio per poi spiegare ai compagni curiosi “ma parliamo di me è una cosa che dico sempre” mentre sul raggiungimento della soglia di un milione di fan commenta ironico “solo un milione?”.

Questa volta il messaggio per Tommaso è ben preciso, sull’aereo si legge: “TOMMY MA PARLIAMO DI TE UN MLN DI #FAN”. L’aereo che era passato invece qualche giorno fa aveva un pezzo mancante e il messaggio non era arrivato forte e chiaro per Zorzi.

SECONDO MESSAGGIO PER TOMMASO ZORZI: VOLA UN AEREO

Ma non solo la notizia del milione di followers, che ha sicuramente dato una marcia in più a Zorzi! C’è anche un aereo che vola da Napoli: “Tommy the best Napoli ti adora” c’era scritto nell’altro messaggio arrivato sui cieli di Roma per il giovane concorrente del Grande Fratello VIP 5. Tommaso incredulo ringrazi prima di tornare soddisfatto alla preparazione del pranzo“Grazie Napoli!”. E a proposito Elisabetta Gregoraci ha scherzato: “Adesso devi andare a Napoli a mangiare, ti consiglio un ristorante vicino alla stazione molto famoso dove fanno una pasta e patate buonissima.” Zorzi ha scherzato: “Magari a Torre del Greco mi odiano o a Salerno ci sono le bambole voodoo“.

Non solo messaggi per Tommaso. Oggi aerei anche per Maria Teresa Ruta e per Stefania Orlando, per tutti i concorrenti che dormono nella stanza blu quindi. Il pubblico vuole dare un messaggio forte e chiaro: nonostante in casa non risultino mai immuni e non siano tra i preferiti, fuori ci sono molti spettatori che seguono e amano i concorrenti!