Matrimo a prima vista Italia 2020 terza puntata: Sitara e Gianluca si separano

La terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda il 21 ottobre 2020, si sposta eccezionalmente al mercoledì questa settimana. Noi però vi raccontiamo con le nostre anticipazioni quello che accadrà nel nuovo episodio in onda mercoledì sera si Real Time. Vi ricordiamo infatti che è possibile abbonarsi a DPlayPlus per vedere in anteprima tutti i programmi in onda sul Nove e su Real Time.

Oggi quindi vi vogliamo parlare di quello che sta succedendo tra Sitara e Gianluca che saranno protagonisti indiscussi di questa terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020. I due sembravano essere partiti alla grande ma a quanto pare, non tutto ha funzionato…E pensate che tutto quello che noi vediamo in una puntata, è successo in meno di 48 ore. Fuochi d’artificio insomma!

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: SITATA E GIANLUCA CONTINUANO A LITIGARE

Sembrava che le nubi avessero lasciato il posto al sereno. Dopo una forte discussione infatti Sitara e Gianluca avevano ritrovato la giusta via. Si erano nuovamente avvicinati. E tutto sembrava andare alla grande ma a cena è nata una discussione molto forte tra i due. Sitara rimprovera a Gianluca il fatto che non le sappia tenere testa e che non è sincero come dice di essere. Lei non riesce proprio a fidarsi e le cose si fanno più complicate quando Gianluca le dice che sente ancora la sua ex fidanzata, la ragazza che solo un anno prima avrebbe dovuto sposare. Questa cosa proprio per Sitara non è tollerabile anche se Gianluca le dice che nessuno dei suoi amici sa che sta partecipando al programma e quindi neppure la sua ex. Poi Sitara gli chiede se abbia risposto e così Gianluca prima dice di no, poi dice di si….La discussione peggiora e Gianluca decide di allontanarsi per prendersi una pausa. Torna in barca con la voglia di preparare la cena per sua moglie Ma Siata contesta tutto: dalla scelta dei piatti da cucinare al resto. Ed è così che tra i due la serata volge al termine in malo modo. Gianluca però questa volta prende posizione e decide di andare a dormire da solo.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: SITARA E GIANLUCA SI SEPARANO

Dopo aver passato la notte separati i due ragazzi decidono di prendersi una pausa e così Sitara non parte per Firenze insieme a suo marito. I due in ogni caso si rivedranno ma le litigate saranno ancora una volta dietro l’angolo…