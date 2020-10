GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci fa piangere Pierpaolo Pretelli: umiliato

Dopo l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri, lunedì 19 ottobre, Elisabetta Gregoraci ha richiesto un confronto con Pierpaolo Pretelli e l’ex velino ha chiesto subito alla showgirl se è vero che fuori della casa c’è un uomo ad aspettarla. La Gregoraci ormai stiamo imparando a conoscerla e non ha dato una vera risposta, è stata piuttosto vaga. “Hai qualcuno fuori?” ha chiesto lui. “Ho tante persone che mi vogliono bene” ha infatti risposto lei. Dopo l’insistenza di Pierpaolo nel volere una risposta precisa e diretta, Elisabetta ha confessato che c’è qualcuno che la pensa anche se lei ha sempre affermato di essere single.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci spiega perché non vuole una storia con Pierpaolo: Pretelli innamorato?

“Sono single ma non vuol dire che voglio una storia con te” sono queste le parole con cui Elisabetta Gregoraci ha spiazzato Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip 5. La concorrente ha spiegato che non creerebbe mai una storia all’interno del reality show e finalmente mette le cose in chiaro con il ragazzo. “Non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto“ ha però risposto Pierpaolo. “Se vuoi di più adesso non riesco a dartelo. Tu mi hai detto che non sei innamorato di me” ha replicato Elisabetta. “E se ti dicessi che sono innamorato di te cosa cambierebbe?” ha allora chiesto Pretelli alla Gregoraci. Per poi aggiungere: “Se tu mi dicevi all’inizio ‘stai fermo ho una persona fuori’ io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato”.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci manda a quel paese Pierpaolo e lui scoppia in lacrime

“Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me” ha ribadito Elisabetta. La conversazione non è però terminata così. Pierpaolo ha infatti insistito sulla persona che la Gregoraci ha fuori e crede che lei non stia raccontando tutto. “Ti sei mai chiesto forse se in queste 11 puntate io ho un figlio da casa che guarda tutto? Non fare la vittima. Tu invece mi hai detto che c’avevi una fino a prima di entrare qui“ ha replicato la showgirl. Pretelli scherzava in merito alla presunta ragazza e lei lo ha mandato a quel paese. La reazione dell’inquilino del GF Vip? Si è chiuso in sauna ed è scoppiato a piangere. Questo fa chiaramente pensare che Pierpaolo tiene davvero molto ad Elisabetta. Che il bel Pretelli si sia davvero innamorato della Gregoraci?