Nervi tesi per Elisabetta Gregoraci che ci scaglia contro Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci è una delle tre donne finite al televoto nella puntata del 19 ottobre 2020 del Grande Fratello VIP 5. E dopo la diretta si aspettava a quanto pare, nonostante tutto quello che è successo in puntata, un atteggiamento diverso dal suo amico speciale. Sperava che Pierpaolo non si focalizzasse su quanto accaduto, in merito al famoso festo e anche a tutto il resto. E si aspettava ben altro da lui.

La Gregoraci proprio non ha digerito il fatto che dopo la nomination ricevuta, Pierpaolo abbia iniziato a chiederle del famoso gesto. Avrete preferito un abbraccio, una parola dolce visto che comunque rischia di lasciare la casa e non ha apprezzato quello che è stato il comportamento di Pretelli.

IL DURO ATTACCO DI ELISABETTA GREGORACI PER PIERPAOLO PRETELLI

Le parole di Elisabetta nel corso della notte:

Gli è bastato Tommaso che lo ha scosso un attimo per fargli dire ‘devi dirmi la verità, chi hai fuori..‘. Nei giorni scorsi gli ho anche chiesto ‘ti manco di rispetto?‘ e mi hai risposto di ‘no‘. Perché ora mi fa tutte queste domande su chi ho fuori?”.

La Gregoraci ha poi continuato il suo sfogo:

Ci sono rimasta male di Pier perché non me l’aspettavo, doveva abbracciarmi e dirmi ‘rischio di perderti, ci starei male se succedesse’. Io non gli ho mai detto ‘io e te ci facciamo una storia’. E perché tutte ste domande adesso quando fino ad oggi non me ne hai fatte neanche una? Io tutte le mie cose private gliele racconterò il 5 dicembre, dato che il 4 finisce il GF Vip ed io gli auguro di arrivare in finale. Io passo da stron*a che lo prende per il cu*o”

E ancora, non essendo proprio molto tenera verso il Pretelli:

Io ho cercato di proteggerlo più che potevo, ma ora mi ha fatto passare per stron*a dicendomi che non sono sincera. Ma io non posso dirgli delle cose mie private perché non mi tutelerebbe e non è intelligente sotto quel punto di vista

Non solo, sui social qualcuno ha fatto notare che nel corso di questo sfogo la Gregoraci abbia anche detto di aver parlato più con Andrea in questo mese e mezzo che con Pierpaolo…Poi ha nuovamente ribadito che il suo gesto, il battersi sul cuore, è dedicato a un gruppo di persone…E ha sottolineato che non era obbligata a fare questa lista, cosa che non le è molto piaciuta.

Nel frattempo fuori dalla casa, sono spuntate le foto del famoso Stefano

E’ lui o non è lui?