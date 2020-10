Le lacrime di Stefania Orlando al GF VIP 5 delusa anche da Zorzi: “Mi odiano tutti”

Non si aspettava Stefania Orlando un epilogo di serata come quello che ha vissuto. Eppure la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri le aveva regalato la gioia di una possibile mancata eliminazione! Ma quando Alfonso Signorini ha chiesto ai ragazzi di fare un appello per un concorrente in nomination, tutto è cambiati. Tommaso Zorzi, amico più vicino a Stefania Orlando nella casa del GF, ha deciso di fare un appello per Guenda ( la Orlando invece lo aveva preferito a Matilde in passato). E anche Massimiliano, altra persona con cui Stefania pensava di avere un rapporto speciale, non si è schierata con lei. La Orlando ci ha pensato tutta la notte e questa mattina da sola in giardino prima, e poi ascoltata dai suoi amici, ha spiegato di sentirsi odiata da tutti. Non riesce proprio a capire perchè nessuno si schieri dalla sua parte.

La Orlando inizia a chiedersi, in un momento di debolezza, se gli altri pensano di lei che sia una persona falsa e piange mentre Tommaso la ascolta. Zorzi le spiega quello che è successo ieri sera e prova a farle capire che lei è forte e non ha bisogno di lasciarsi influenzare da quello che dicono gli altri. Stefania, che sembrava non aver apprezzato molto neppure il comportamento di Tommaso, alla fine sembra invece capirne le ragioni.

LE LACRIME DI STEFANIA ORLANDO NELLA CASA DEL GF VIP 5

Stefania ribadisce comunque che il fatto che nessuno abbia fatto il suo nome nel corso della puntata non è bello. “Non ci ho fatto una bella figura” dice la Orlando, convinta del fatto che in casa la odino tutti. Ma Zorzi cerca di consolarla: “Loro non possono condizionare il tuo umore a questi livelli, questo è il loro gioco”. Tommaso le spiega che gli altri le hanno fatto notare il suo voto, solo per mettere zizzania. “Nessuno ha scelto me” ha detto Stefania, delusissima di quanto accaduto. “Manco per andare a prendere in caffè mi avrebbero scelto” dice Stefania in lacrime. “Ma non penso che tu possa pendere dalle loro labbra” ha commentato Zorzi, ricordandole tutto quello che è successo in casa fino a questo momento.

Secondo Stefania tra l’altro, i concorrenti più legati a Matilde, proverebbero del rancore verso di lei, convinti del fatto che in qualche modo l’uscita della Brandi sia anche causa sua. E sottolinea però che è il pubblico a scegliere e che di certo lei ci può fare poco. “Ho fatto la figura della sfigata” ha continuato Stefania.

La Orlando però si aspettava anche qualcosa in più da Tommaso, che in ogni caso si giustifica dicendo che ha sempre preso posizione.